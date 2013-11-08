همایش شیرخوارگان حسینی در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اولین جمعه محرم الحرام صدها نوزاد و کودک یاسوجی به همراه مادرانشان گرد هم آمدند تا در عزای شهادت فرزند شش ماهه امام حسین(ع) به سوگ بنشینند.

در این مراسم معنوی مادران کودکان شیرخواره درحالی که نوزادان خود را بر روی دستانشان گرفته بودند، در غم و اندوه حضرت علی اصغر(ع) اشک ماتم ریختند و به سوگواری و عزاداری پرداختند.

در این همایش نوزادان هم لباس های متحدالشکل سبز بر تن کرده و سربندهای یا حسین (ع) و یا ابالفضل العباس (ع) بر پیشانی بسته بودند.

در ادامه این مراسم مداحان و وعاظ به مرثیه خوانی و بیان اشعاری در سوگ شهادت امام حسین (ع) و یارانشان و به خصوص شهادت حضرت علی اصغر (ع) پرداختند.

همایش شیرخوارگان حسینی هر سال و در اولین جمعه ماه محرم، به همت مجمع جهانی بزرگداشت حضرت علی اصغر(ع) با هدف تعظیم شعایر حسینی و تربیت نسل انقلابی و مکتبی کودکان مسلمان با حضور مادران آنها برگزار می شود.

این همایش صبح جمعه در دیگر شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد نیز برگزار شد.