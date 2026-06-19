https://mehrnews.com/x3cn6m ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸ کد مطلب 6864671 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸ برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در یاسوج یاسوج- مراسم شیرخوارگان حسینی در یاسوج برگزار شد. دریافت 29 MB کد مطلب 6864671 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری همایش جهانی شیرخوارگان حسینی در سراسر کهگیلویه و بویراحمد همایش شیرخوارگان حسینی در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد همایش شیرخوارگان حسینی در یاسوج برگزار شد برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در یاسوج همایش شیرخوارگان حسینی فردادرکهگیلویه وبویراحمدبرگزار می شود ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) برچسبها شیرخوارگان حسینی یاسوج ماه محرم و صفر
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