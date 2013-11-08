به گزارش خبرگار مهر، افتتاحیه ششمین مراسم نمایشگاه عکس "سفره‌های حسینی" با حضور علی مرادخانی معاون هنری ارشاد، محمدمهدی رحیمیان، افشین شاهرودی، حسن غفاری و تنی چند از هنرمندان عکاس کشور 16 آبان‌ماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار شد.

مرادخانی در ابتدای این مراسم گفت: باور کنید که دوست دارم تمام برنامه‌های هنری را بخش خصوصی برگزار کند و ما فقط هدایت کننده برنامه‌های هنری باشیم. در داخل کشور سرمایه‌گذاران مستعدی برای ورود به حوزه هنر وجود دارند که ما باید در مقابل تسهیلات و فرآیندهای تشویقی نیز برای آن‌ها پیش بینی کنیم.

معاون هنری وزیر ارشاد در ادامه در ارتباط با توجه دولت به هنر عکاسی با توجه به اینکه نسبت به سایر بخش‌های هنر تجسمی کمتر مورد توجه است، گفت: بازدید بنده از این نمایشگاه و البته بازدید هفته گذشته از نمایشگاه عکس پردیس ملت نشان می‌دهد دولت به این بخش از هنرهای تجسمی توجه نگاه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: هنرهای تجسمی طیف گسترده‌ای از شاخه‌های هنری را شامل می‌شود که باید در این زمینه بررسی و اولویت سنجی شود تا به نسبت هر بخش توجه ویژه‌ای شود.

مرادخانی با اشاره به اینکه توجه دولتی به معنای ورود دولت به برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های عکاسی نیست، گفت: همانطور که پیش از این نیز گفتم برنامه دولت حمایت و هموارسازی مسیر جهت ورود بخش خصوصی برای عهده‌دار این امور است.

وی تأکید کرد: در مدت زمان کوتاهی شاهد خواهیم بود که برنامه‌های مختلف گسترده‌ای در بخش هنرهای تجسمی توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت اجرا خواهد شد. باید بخش خصوصی را به سمت ورود به این حرکت‌ها هدایت کنیم و امکانات بخش دولتی را در راستای اجرای برنامه‌ها توسط بخش خصوصی صرف کنیم. اعلام می‌کنم معاونت امور هنری آمادگی دارد در زمینه فعالیت‌های هنری از هنرمندان حمایت کند و در صورتی که نیاز به حمایت مالی باشد باید بررسی کنیم که چه کاری می‌توان انجام داد.

معاون هنری وزیر ارشاد با اشاره به اینکه باید روی فعالیت‌های بخش هنر سرمایه‌گذاری شود، گفت: شرایطی که اخیرا به وجود آمده از جمله برگزاری حراج تهران و همچنین حراج کریستیز در فضای بین‌الملل این نوید را می‌دهد که هنر ایران قابلیت عرضه در سطح جهان را به شایستگی دارد و همین نگاه به هنر در آینده می‌تواند درهای بسیاری را بر روی هنر ایران باز کند.

مرادخانی با اشاره به صحبت خود با دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه "سفره‌های حسینی" در ارتباط با استقبال عمومی و تعداد بازدیدکنندگان، گفت: این دوستان می‌گفتند استقبال خوب بوده است ولی استحضار دارید که معمولا اقبال عمومی به این نمایشگاه‌ها نسبت به دیگر بخش‌های هنری کمتر است. باید زمینه‌ای فراهم شود تا هر اقدام هنری در هر ژانری مشتری و علاقه‌مند خود را داشته باشد.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه باید اقتصاد هنر در تمام زمینه‌های هنری فعال شود، یادآور شد: به ویژه آثار هنری که در حوزه‌های ارزشی خلق می‌شوند بسیار تاثیرگذارند و این آثار مورد توجه دیگر کشورها نیز هستند. به طوریکه شنیدم عکاس یکی از این آثار به کشور دیگری دعوت شده تا مدتی در آنجا به فعالیت هنری خود ادامه دهد.

در بخش دیگری از این برنامه محمدصالح حجت‌الاسلامی دبیر نمایشگاه "سفره‌های حسینی" گفت: در این نمایشگاه 86 تابلوی عکس از مراسم نذری امام حسین (ع) از اقصی نقاط ایران و عراق، از عکاسان برتر، تقدیر شده و راه یافته به نمایشگاه چهارمین و پنجمین دوره مسابقه عکاسی از سفره‌های حسینی، روی دیوار می‌رود. در مجموع 86 عکس از 66 عکاس در این نمایشگاه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.