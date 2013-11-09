علی خزاییان در گفتگو با مهر ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت سالار و سرور شهیدان اظهار داشت: در طی سال‌های اخیر متاسفانه شیوه‌های به کار گرفته شده در مداحی مورد آسیب واقع شده است که توجه به کاهش این آسیب‌ها در ایام محرم امسال یکی از برنامه های در دستور کار این کانون است.

وی با تاکید به شیوه صحیح مداحی در ایام سوگواری محرم افزود: مداحان باید از بیان مطالب شبهه‌انگیز و غیرواقع و تفرقه‌افکن که باعث سو استفاده دشمن و زیر سوال بردن هدف قیام عاشورا می شوداجتناب کنند.

خزائیان با بیان اینکه مداحان از همه نظر باید طبق سیره پیامبر و ائمه رفتار کنند افزود: مداحان الگو و راهنمای جامعه محسوب می شوند و لذا ازهمین رو باید شان ائمه را در بیان اشعار و یا سخنان خود حفظ کنند.

وی اظهار داشت: مداحی و شیوه بکار گرفته شده توسط مداحان در مراسم سوگواری باید معرف شخصیت اهل‌بیت(ع) باشد نه اینکه به معرفی شخصیت مداح منجر شود.

وی بازدید از مساجد و هیئت‌های مذهبی و نظارت بر نحوه اجرای مداحی در این ایام را یکی از برنامه‌های در دستور کار این کانون عنوان کرد و گفت: به منظور تغذیه فکری و رفع آسیب های احتمالی نسبت به آموزش و توزیع بسته های فرهنگی شامل کتاب و لوح های فشرده با محوریت تاریخ اسلام در بین مداحان استان اقدام شده است.

وی استفاده از اشعار و صوت مداحی را در ایام محرم بسیار مهم خواند و افزود: شیوه اجرا و لحن مداحی نباید آهنگ‌های غربی و یا غیر اسلامی را به ذهن عزاداران متبادر سازد.