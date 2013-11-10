حمیدرضا عراقی در گفتگو با مهر درباره جزئیات توافق جدید گازی ایران و ترکمنستان، گفت: پس از سفر بیژن زنگنه وزیر نفت به ترکمنستان توافق های جدید گازی بین دو کشور حاصل شده است.



مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه از نیمه دوم سالجاری تاکنون حجم واردات گاز طبیعی از ترکمنستان افزایش یافته است، تصریح کرد: همچنین با انجام مذاکراتی بین وزیر نفت ایران و طرف ترکمنستانی تغییری در قیمت گاز وارداتی حاصل نشد و از این رو بهای گاز ترکمنستان امسال گران نشده است.



معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه هم اکنون با توافق های تهران – عشق آباد راهکارهای جدیدی برای پرداخت وجه حاصل از گاز وارداتی از ترکمنستان حاصل شده است، بیان کرد: با این توافق‌ها در مجموع حجم واردات گاز ایران هم در مقایسه با سال گذشته با افزایش روبرو شده است.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه درخواست واردات گاز بیشتری از ترکمنستان توسط ایران مطرح شده است، یادآور شد: از این رو ترکمنستان هم متعهد شده برای زمستان سالجاری در صورت در اختیار داشتن توان و ظرفیت تولید، گاز بیشتری تحویل ایران بدهد.



عراقی همچنین با اعلام اینکه پیش بینی می‌شود امسال تولید گاز از فاز 12 و 15 پارس جنوبی، آغاز شود: خاطرنشان کرد: قطعا این فازها تا سال آینده مورد بهره بردایر کامل قرار خواهند گرفت.



به گزارش مهر، چهاردهم شهریور ماه سالجاری و همزمان با سفر سه روزه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به ترکمنستان، بیژن زنگنه وزیر نفت هم مسافر عشق آباد شده بود.



در این مذاکرات دو روزه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران با وزیر انرژی ترکمنستان درباره توسعه همکاری‌های دو کشور به ویژه در حوزه گاز و تجارت این حامل انرژی بحث و تبادل نظر کرد.



بر این اساس بررسی آخرین وضعیت واردات گاز ایران از ترکمنستان، ترانزیت گاز این کشور همسایه و تهاتر منابع مالی حاصل از واردات گاز با کالا و تجهیزات نفتی از مهمترین محورهای گازی دو طرف در عشق آباد خاهد بود.



از پنج سال گذشته تاکنون واردات گاز طبیعی توسط ایران از ترکمنستان فراز و فرودهای متعددی در این مباله بین‌المللی گاز به وجود آمده به طوری‌که در این مدت ترکمنستان سه بار به طور رسمی شیرهای صادرات گاز به ایران را بسته است.



بر این اساس، از سه سال گذشته تاکنون همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز، ایران طرح‌های جدیدی به منظور کاهش وابستگی به واردات گاز طبیعی از ترکمنستان را طراحی، ساخت، نصب و اجرایی کرده است.



بهره‌برداری از خط لوله یکهزار و 24 کیلومتری شمال و شمالشرق، راه‌اندازی تاسیسات جدید تقویت فشار گاز، بهره‌برداری نهایی از خط لوله سوم سراسری گاز به طول یکهزار و 270 کیلومتر و تعریف چندین طرح و پروژه کوچک و بزرگ گازی در استان‌های حاشیه دریای خزر و شمالشرق کشور از این دسته اقدامات است.