افتتاح ۵۱ پروژه با اعتبار ۳۷۰ میلیارد تومان در بخش ارم

سیدحسین جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۵۱ پروژه عمرانی، خدماتی و زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در سطح بخش ارم افتتاح و به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: این پروژهها شامل ۲۰ پروژه مربوط به دهیاریها، ۱۹ پروژه شهرداری تنگ ارم و ۱۲ پروژه دستگاههای اجرایی بخش ارم است که در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی، کشاورزی، راه، برق، مسکن و منابع طبیعی اجرا شدهاند.
افتتاح پروژههای شاخص در بخش ارم
بخشدار ارم با اشاره به پروژههای شاخص هفته دولت در این بخش گفت: در حوزه راهداری، قطعه نخست جاده تنگ ارم به دهرود، واریانت گردنه نارنمنج و روکش حفاظتی محور تنگ ارم به کمزرد به بهرهبرداری میرسد.
جعفری ادامه داد: در حوزه برق نیز پروژه جداسازی و احداث فیدر کمکی ارم و طرحهای توسعه شهری و اصلاح شبکه روستایی برق در نواحی مختلف دشتستان افتتاح خواهد شد.
وی اضافه کرد: فاز جدید مرغداری آمین از دیگر پروژههای شاخص بخش ارم است که با حضور مسئولان به بهرهبرداری میرسد.
بخشدار ارم همچنین از افتتاح سه پروژه مسکن محرومان توسط کمیته امداد در شهر تنگ ارم، روستای دهرود علیا و روستای جمیله خبر داد و گفت: در حوزه منابع طبیعی نیز بند سنگ ملاتی چاوک انجیره افتتاح خواهد شد.
توسعه زیرساختهای روستایی و شهری
جعفری با اشاره به نقش دهیاریها و شهرداری تنگ ارم در اجرای پروژههای هفته دولت بیان کرد: ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در روستاهای بخش و ۱۹ پروژه در حوزه عمران شهری و خدمات شهری توسط شهرداری تنگ ارم به بهرهبرداری میرسد.
وی همچنین از رونمایی خودرو آتشنشانی و خودرو مکانیزه حمل زباله در دهرود سفلی به عنوان یکی دیگر از برنامههای شاخص هفته دولت در بخش ارم خبر داد.
بخشدار ارم در پایان با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و شهدای کارمند، از تلاش دستگاههای اجرایی، دهیاران، شوراهای اسلامی و پیمانکاران در اجرای این پروژهها قدردانی کرد.
جعفری ابراز امیدواری کرد: با بهرهبرداری از این طرحها، روند توسعه و آبادانی بخش ارم شتاب بیشتری گرفته و سطح خدماترسانی به مردم منطقه ارتقا یابد.
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