مرمت سرای آقایی بازار تاریخی اراک تا فصل زمستان پایان می یابد

حسین منصوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محوطه سازی و کف سازی سرای آقایی از چند ماهه قبل در دستور کار شهرداری قرار داشت اما به دلیل برخی اشکالات در اجرای طرح، مرمت این سرا با تاخیر شروع شد.

وی از کف سازی سراهای دیگر بازار خبر داد و گفت: کف سازی سراهای کاشانی، گلشن و فلسطین نیز در دستور کارشهرداری بافت تاریخی قرار دارد و بزودی این سراها نیز با اعتبار450 میلیون تومان مرمت می شوند.

منصوری زاده ضمن درخواست از کسبه بازار اراک برای مشارکت در طرح کف سازی سراهای بازار اظهارداشت: در صورت مشارکت بازاریان، تعداد بیشتری از سراها کف سازی و محوطه سازی می شود.

درخواست از کسبه برای مرمت سراهای بازار

شهردار بافت تاریخی اراک با بیان اینکه مرمت سقف بازار بر عهده میراث فرهنگی استان است گفت: تنها کف سازی از سوی شهرداری بافت تاریخی انجام می شود.

وی ادامه داد: مرمت بازار اراک و رفع آلودگی های بصری در بازار سرپوشیده اراک به رونق و جذب گردشگری کمک می کند و در ضمن برای خرید مردم نیز ایجاد انگیزه می کند.

مجموعه تاریخی بازار اراک نمونه ارزشمندی از شهرسازی اوایل قرن ۱۳ است که بنای اولیه آن را فردی به نام سپهدار اعظم حاکم اراک گذاشته است و تکمیل آن در سال 1228 هجری قمری به دست یوسف خان گرجی بنا نهاده شد.

این بنای با ارزش تاریخی که برای ساخت ان از آجر،گچ، اهک و خاک رس کمک گرفته شده است؛ تلفیقی از معماری مدرن و سنتی ایران را در چهار جهت و در 14 هکتار به نمایش گذاشته است و دارای هشت گذر است.

بازار اراک در ۱۰ آبان ۱۳۵۵ با شمارهٔ ثبت ۱۲۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.



