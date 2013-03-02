عاقبت حجره های خوش شانس / اولین موزه خصوصی کشور در بازار اراک

به گزارش خبرنگار مهر ، بازار اراک با کاروانسراها و حجره های زیبای تو در توی کاشانی، نوذری و... و پر از نقش و نگارهایی که از هنر معماری اسلامی ایرانی حکایت دارد اولین موزه خصوصی کشور را در خود جای داده است.

اولین موزه خصوصی هنرهای اسلامی کشوردر اراک

برخی هنوز حجره فرشند و برخی تولیدی شده اند و برخی.... شاید سرنوشت حجره ها نیز به شانسشان بستگی دارد، مثلا چند حجره آخر این سرای کاشانی، حتما خوش شانس بوده اند که یک نفر پیدا شد ودیوارهای بینشان را برداشت و ویترین هایی گذاشت و مشبک بندیشان کرد، جایی که موزه سلطان آباد اراک، اولین موزه خصوصی هنرهای اسلامی در کشور نام دارد.

قدیمی ترین شی ای که در این موزه نگهداری می شود مربوط به دوره ساسانی به تاریخ ایرانی و قرن دوم هجری قمری به دوره اسلامی است.

این موزه در روز 18خرداد سال 86 در روز جهانی موزه ها افتتاح شد و از آن زمان تاکنون به یکی از مکان ها مورد بازدید گردشگران و مسافران تبدیل شده است.

از خطوط فتحعلی واشقانی فراهانی تا پارچه ماهوت کرمان

پارچه ماهوت تکه دوزی و سوزن دوزی از قرن سیزده هجری قمری کرمان، جوراب ابریشمی دست باف، همیان، و پاشنه کش از دوره قاجار ،قسمت بالایی از فانوس که بر روی آن مجالس بزم و رقص و غزل های حافظ و سعدی کار شده است ،تنگ کوچک، پی سوز و نقاشی قهوه خانه، نمک دان های مسی مربوط به صفویه خراسان و زندیه اصفهان، خطوطی از میرعماد تا فتحعلی واشقانی در این موزه وجود دارد.

مدیر موزه سلطان آباد اراک در خصوص تاسیس این موزه گفت: موسس و بانی این موزه "محمدمهدی باباخانی" که هم اکنون در اصفهان به هنر قلم زنی مشغول است.

استقبال استان های تاریخی کشور از موزه اراک

ریحانه دیوانی با بیان اینکه این مجموعه با هزینه شخصی باباخانی و از سایر مجموعه داران خریداری شده، اظهار کرد: میراث فرهنگی اصفهان استقبال بسیاری از این مجموعه داشتند و حاضر بودند مکان مناسبی برای ایجاد این موزه در اصفهان یا کاشان در اختیار وی قرار دهند اما وی علاقه داشت این موزه در اراک برقرار شود.

وی با بیان اینکه این موزه بعنوان موزه کتابت ثبت شده است، افزود: بیشترین آثار این موزه مربوط به انواع خطوط ایرانی از خوشنویسان کشور در دوره های مختلف است.خطوطی از میرعلی هروی خطاط دوره صفوی، میرعماد، درویش عبدالمجید و میرزا غلامرضا درویشی اصفهان و استاد فتحعلی واشقانی.

قدیمی ترین اثر متعلق به 1400 سال پیش

دیوانی قدیمی ترین نسخه خطی این موزه را به دوره ایلخانی دانست و گفت: قدیمی ترین شی این موزه مربوط به مشربه های متعلق به 1400 سال پیش است.

وی ادامه داد: در این موزه آثاری آمده است که مربوط به سال های ابتدا تسلط اعراب به ایران و تاثیر آن بر هنرهای ایرانی دیده می شود.

وی قلم زنی، تذهیب، کتابت را از هنرهای اسلامی خواند و افزود: اصلی ترین سرمنشا کتابت از قرآن است و ایرانیان برای تلفیق ذوق خود به بهترین شکل هنرهایی چون تذهیب و هنرهای اسلیمی را پدید آوردند که در این موزه نمونه هایی از آن ها هست.

تاریخ را فدای تجارت نکنیم

دیوانی معتقد است که بازار اراک فدای تجاری بودن شده است و به بافت قدیمی آن توجه ای نشده است، گفت: بسیاری از اراکی ها از وجود چنین موزه ای باخبر نیستند.

وی افزود: من بسیار دیده ام بازدیدکنندگان اراکی را که به واسطه و پیشنهاد اقوامشان که از شهرهای دیگر آمده اند به این موزه می آیند.

دیوانی اظهار کرد: بیشترین بازدید های این موزه در تعطیلات نوروز و تابستان است که شاید علتش سفرهایی باشد که به اراک می شود.



بازار تاریخی اراک؛ آخرین اثر معماری اسلامی ایرانی

بازار تاریخی اراک، اثر دویست ساله ی دوست داشتنی اراک است که با مردم این شهر و تاریخ آنان پیوند خورده است.

تاسیس اولین موزه خصوصی کشور توسط هنرمند قلم زن اراکی که اثر قلمزنی وی در موزه ژنو به عنوان اثر معنوی ایران خوش می درخشد حرکتی جدید در بازار این شهر بود که نشان دادن در کنار تجارت این بازار قابلیت های دیگری دارد.



به هرحال هستند مکان های که شاید توقف کوتاهی در آن ما را از زندگی ماشینی و دغدغه هایی که گرفتارش هستیم، برای لحظاتی دور کند و به گردشی با زمینه سنتی ببرد.



سمیه انصاری فر