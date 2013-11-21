به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی سه دیدار باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت عصر امروز در شهرهای تهران و مشهد برگزار شد. این رقابتها بعد از ظهر فردا جمعه اول آذرماه برگزار میشود.
بر اين اساس نتایج وزن کشی این رقابتها به شرح زیر است: (اسامی تیمهای میزبان در ابتدا آمده است)
مسابقه تيمهای استیل آذین ایرانیان و رستم کلا (سالن شهدای هفتم تیر تهران - ساعت 16)
55 کیلوگرم: امید جلالی بهار - علی حاج آقا نیا
60 کیلوگرم: حسن مرادقلی – فرزاد جعفری - سید احمد محمدی- حسن قنبرنژاد
66 کیلوگرم: میثم نصیری - وحید آهنگری
74 کیلوگرم: سید جعفر قاسمی - ایمان محمدیان
84 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان - اصغر بذری - ابراگیم آلداتوف
96 کیلوگرم: جمال میرزایی - عباس طحان – صابر امامقلی پور
120 کیلوگرم: سید محمدرضا آذرشکیب - آلن زاسایف- جعفر شمس ناتری
مسابقه تيمهای گروه ساختمانی کفایتی خراسان رضوی - موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج سبزوار (سالن بهشتی مشهد- ساعت 16)
55 کیلوگرم: محمد حسین سلطانی - یونس سرمستی
60 کیلوگرم: هاشم مختاری - مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: علی اصغر جبلی - مسعود کمروند
74 کیلوگرم: مهدی بهابسته- علی قاسمی - رضا افضلی
84 کیلوگرم: رضا بیات- سید داود زارعی - احسان امینی
96 کیلوگرم: اصغر عبدالملکی - عرفان امیری
120 کیلوگرم: سعید ابراهیمی - فردین معصومی
مسابقه تيمهاي موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج مشهد - خونه به خونه بابل (سالن بهشتی مشهد-ساعت 17)
55 کیلوگرم: حسین رحمانی - فرهاد جلایی
60 کیلوگرم: بهزاد بهروزی راد - عباس دباغی
66 کیلوگرم: محسن جهانبخشیان - محمد نادری
74 کیلوگرم: امیر شریعتی عدل - حسن طهماسبی
84 کیلوگرم: مجتبی ضیایی - میثم مصطفی جوکار
96 کیلوگرم: گئورگی گوگشلیدزه - حامد طالبی زرین کمر
120 کیلوگرم: امید گل محمدزاده - سید رضا موسوی- طاها آکگول
