۳۰ آبان ۱۳۹۲، ۲۳:۴۳

لیگ برتر کشتی آزاد - جام ولایت/

مدعيان سه دیدار باقی مانده روی باسكول رفتند/ خارجی‌ها وزن كشی كردند

مراسم وزن کشی سه دیدار باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد عصر امروز پنجشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وزن کشی سه دیدار باقی مانده از هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت عصر امروز در شهرهای تهران و مشهد برگزار شد. این رقابت‌ها بعد از ظهر فردا جمعه اول آذرماه برگزار می‌شود.

بر اين اساس نتایج وزن کشی این رقابت‌ها به شرح زیر است: (اسامی تیم‌های میزبان در ابتدا آمده است)

مسابقه تيم‌های استیل آذین ایرانیان و رستم کلا  (سالن شهدای هفتم تیر تهران - ساعت 16)

55 کیلوگرم: امید جلالی بهار - علی حاج آقا نیا
60 کیلوگرم: حسن مرادقلی – فرزاد جعفری - سید احمد محمدی- حسن قنبرنژاد
66 کیلوگرم: میثم نصیری - وحید آهنگری
74 کیلوگرم: سید جعفر قاسمی - ایمان محمدیان
84 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان - اصغر بذری - ابراگیم آلداتوف
96 کیلوگرم: جمال میرزایی - عباس طحان – صابر امامقلی پور
120 کیلوگرم: سید محمدرضا آذرشکیب - آلن زاسایف- جعفر شمس ناتری

مسابقه تيم‌های گروه ساختمانی کفایتی خراسان رضوی - موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج سبزوار (سالن بهشتی مشهد- ساعت 16)

55 کیلوگرم: محمد حسین سلطانی - یونس سرمستی
60 کیلوگرم: هاشم مختاری - مصطفی آقاجانی
66 کیلوگرم: علی اصغر جبلی - مسعود کمروند
74 کیلوگرم: مهدی بهابسته- علی قاسمی - رضا افضلی
84 کیلوگرم: رضا بیات- سید داود زارعی - احسان امینی
96 کیلوگرم: اصغر عبدالملکی - عرفان امیری
120 کیلوگرم: سعید ابراهیمی - فردین معصومی

مسابقه تيمهاي موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج مشهد - خونه به خونه بابل (سالن بهشتی مشهد-ساعت 17)

55 کیلوگرم: حسین رحمانی - فرهاد جلایی
60 کیلوگرم: بهزاد بهروزی راد - عباس دباغی
66 کیلوگرم: محسن جهانبخشیان - محمد نادری
74 کیلوگرم: امیر شریعتی عدل - حسن طهماسبی
84 کیلوگرم: مجتبی ضیایی - میثم مصطفی جوکار
96 کیلوگرم: گئورگی گوگشلیدزه  - حامد طالبی زرین کمر
120 کیلوگرم: امید گل محمدزاده - سید رضا موسوی- طاها آکگول
 

