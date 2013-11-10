تاتنهام مقابل نیوکاسل متحمل شکست خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال نیوکاسل امروز یکشنبه در آغاز هفته یازدهم رقابتهای لیگ برتر انگلستان با نتیجه یک بر صفر در ورزشگاه "وایت هارت لین" مقابل تاتنهام به برتری رسید.

تک گل این دیدار را "لویک رمی" در دقیقه 13 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

نیوکاسل در حالی در این دیدار به پیروزی رسید که به شدت تحت فشار تاتنهام قرار داشت و دروازه‌بان این تیم "تیم کرول" بارها و بارها با عملکرد درخشان خود مانع از فرو ریختن دروازه نیوکاسل شد.

جدول رده بندی:

1- آرسنال 25 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- لیورپول 23 امتیاز

3- ساوتهمپتون 22 امتیاز

4- چلسی 21 امتیاز

5- اورتون 20 امتیاز

6- تاتنهام 20 امتیاز

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9- نیوکاسل 17 امتیاز

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18- استوک سیتی 9 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- ساندرلند 4 امتیاز (یک بازی کمتر)

20- کریستال پالاس 4 امتیاز