تشکر شیخ سلمان به خاطر برگزاری همایش علم و فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شیخ سلمان بن آل خلیفه رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای به علی کفاشیان، از برگزاری دومین همایش بین‌المللی علم و فوتبال تشکر کرد.

در این نامه آمده است: "لطفا صمیمانه‌ترین و گرمترین تبریکات من را به خاطر برگزاری عالی دومین همایش بین‌المللی علم و فوتبال و همچنین میزبانی مهربانانه فدراسیون فوتبال ایران از هیات اعزامی کنفدراسیون فوتبال آسیا را بپذیرید. میزبانی فدراسیون فوتبال ایران از من و هیات همراهم آنقدر گرم و دوستانه و صمیمانه بود که احساس کردیم در خانه‌مان در تهران هستیم.

یک بار دیگر به خاطر برگزاری شایسته دومین همایش بین‌المللی علم و فوتبال به شما و فدراسیون فوتبال ایران تبریک می‌گویم و تاکید می‌کنم برگزاری چنین همایش‌هایی تاثیر زیادی در رشد و توسعه و موفقیت فوتبال ایران در آسیا دارد و مطمئنا در آینده تاثیرات برگزاری این همایش را در فوتبال ایران خواهیم دید. برای علی کفاشیان و فدراسیون فوتبال ایران بهترین آرزوها را دارم."