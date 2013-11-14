عزت نفس از زیباترین و اساسی ترین پیام های اخلاقی عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قربانزاده ظهر عاشورا در فومن افزود: این پیام چون چلچراغ روشن بر آسمان زندگی بشریت آزاده حیاتش را روشن و ذلت، خواری و نکبت و پستی را از دامن انسان دور می سازد.

وی همچنین با بیان اینکه عاشورا و محرم در زمان و زمین از ماندگارترین جریان های تاریخی است، اظهارداشت: آنچه باعث زنده ماندن و ماندگاری این نهضت شده اخلاص است.

فرماندار فومن گفت: تظاهر، ریا و هر آنچه غیر خدایی باشد در فرهنگ عاشورا راه نداشته بنابراین جزء خلوص و رضایت حق تعالی تفسیر دیگری برای عاشورا نمی‌ توان ارائه کرد.

وی افزود: صحنه کربلا جلوه آزادگی است و امام در روز عاشورا هنگام نبرد با دشمن شعار بلند آزادگی و آزاد مردی را با عمل خویش انشا می کند.

قربانزاده اظهارداشت: روح بزرگ و بلند امام حسین علیه السلام حتی در آخرین لحظه های زندگی شرافتمندانه اش اجازه نمی دهد که ذلت و خواری را ببیند و هنگام حمله دشمن به خیمه های زنان و فرزندان در برابر این عمل ذلیلانه و نکبت بار دشمن فریاد می زند:" ان لم یکن لکم دین و کنتم لاتخافون المعاد فکونوا احراراً فی دنیاکم. "

وی اذعان داشت: حق خواهی، حق مداری و حق گویی، انصاف و جوانمردی و مروت، تجلی عواطف انسانی، کرامت و عزت نفس، اخلاص و پاکی و معنویت و آزادگی از پیام های مهم اخلاقی عاشورا است.

فرماندار فومن در ادامه با بیان اینکه پیام های عاشورا هیچگاه کهنه شدنی نیست، یادآورشد: پیام هایی که بشریت از عاشورا می گیرد هر چه از زندگی انسان ها می گذرد احساس نیاز به آنها شدید تر می شود بنابراین فرهنگ عاشورا داروی شفابخش برای همه نسل ها در همه عصرهاست.