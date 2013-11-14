مراسم عزاداری عاشورای حسینی در مناطق مختلف لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم لرستان از اولین دقایق امروز با حضور در تکایا و خیمه های سطح شهر در آئین "گِل مالی" شرکت کردند.

سنت "گل مالی" در لرستان با گل متبرک به نیت عزاداری امام حسین (ع) هر ساله در روز عاشورا جزء جدانشدنی عزاداری ایام محرم در این استان است. لرستان هر ساله در عزای امام حسین (ع) رخت سیاه بر تن می کند و این جامه سیاهرنگ را با گل متبرک روز عاشورا آذین می بخشد.

امروز هیئات سینه زنی و زنجیرزنی مناطق مختلف خرم آباد نیز با حضور در سطح شهر، مساجد و تکایا در غم و عزای حسین بن علی (ع) گریستند.

گردهمایی عزاداران حسینی در جایگاههای مختلف سطح شهر خرم آباد به ویژه جایگاه های عزاداری دانشگاه در مجاور قلعه فلک الافلاک، مصلای الغدیر و حسینیه ثارالله خرم آباد با حضور باشکوه عزاداران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شد.

گزارش خبرنگاران مهر از شهرستان های مختلف استان اعم از بروجرد، ازنا، الیگودرز، سلسله، کوهدشت، چگنی، نورآباد، پلدختر و دورود نیز حکایت از برگزاری پرشور عزاداری امام حسین (ع) در این شهرستانها دارد.

همچنین بقاع متبرکه و امامزاده های سطح استان نیز میزبان عزاداران حسینی بود تا در سوگ فرزند زهرای مرضیه(س) بر سر و سینه بزنند.