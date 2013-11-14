هشدار کری به کنگره آمریکا/تحریم ها مذاکرات با ایران را به خطر می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" وزیر خارجه آمریکا در مورد اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هشدار داد. وی پیش از گفتگو با اعضای مجلس سنا به خبرنگاران گفت تصویب تحریم های جدیدی علیه ایران توسط کنگره می تواند موجب توقف مذاکرات هسته ای شود که هم اکنون بین این کشور و گروه 1+5 در جریان است.

این در حالی است که شرکت کنندگان در آخرین دور مذاکرات هسته ای در ژنو با کارشکنی فرانسه از دستیابی به یک توافق نهایی بازماندند. کری پس از پایان این مذاکرات اذعان کرد در مذاکرات ژنو طرفین در آستانه دستیابی به یک توافق نهایی بودند. وی اظهار داشت: ما به یک توافق بسیار نزدیک بودیم، در واقع برای رسیدن به توافق بی نهایت نزدیک شده بودیم.

گفتنی است دیپلمات های ایران و کشورهای 1+5 قرار است بار دیگر در روز بیستم نوامبر (بیست و نهم آبان) برای ادامه مذاکرات با یکدیگر دیدار کنند.