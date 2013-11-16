تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم مجدد شرکت ها و بانک های ایرانی 

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه اغلب کشورها مخالف اعمال تحریم های جدید علیه ایران بوده و معتقدند که وارد کردن فشارهای جدید سبب از بین رفتن تلاش های آغاز شده برای حل پرونده هسته ای ایران می شود، رویترز از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم های جدید علیه چند شرکت و بانک ایرانی خبر داد.

به نوشته رویترز، این تحریم ها باید به تصویب کشورهای اروپایی برسد. از جمله شرکت ها و بانک های ایرانی که بار دیگر دارایی های آنها در اروپا مسدود می شود به بانک بین المللی ایران (پرشیا اینترنشنال بانک)، بانک توسعه صادرات ایران و بانک رفاه کارگران اشاره شده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در شهریورماه گذشته به لغو تحریم های این اتحادیه علیه چند شرکت ایرانی از جمله پست بانک ایران، بیمه ایران، کشتیرانی گودلاک، بانک توسعه صادرات، بانک بین‌المللی پرشیا، بانک رفاه کارگران و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی حکم داده بود.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا پیش از این نیز حکم به لغو تحریم های دو بانک ملت و صادرات داده بود. دیپلمات‌های اروپایی به خبرگزاری رویترز گفته اند که اتحادیه اروپا در پی آن است که تحریم ها را بار دیگر بر این شرکت ها تحمیل کند.

به گفته دیپلمات های اروپایی این تحریم ها پیشتر اعمال شده و جدید نیست و هدف از این اقدام تازه افزایش فشار بر ایران نیست.