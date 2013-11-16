حماسه آزاد سازی سوسنگرد بیانگر ابعاد مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان بیانیه ای به مناسبت سالروز حماسه شکست حصر سوسنگرد صادر کرده است که متن آن به این شرح است: "من در بازدید از ســوسنگرد شنیدم دشمن خون خوار، بی حمیت که ادعای طرفداری از خلـق را می کند، در همان چند ساعت که در سوسنگرد بودند به نوامیس تعرض کردند. جــــوانی را کشتند در مقابل پدر ومادرش، پدر و مادر آمدند جسد آن جوان را بگیرند .در مقابل چشم پدر و مادر جسد آن جوان را نفت ریختند و آتش زدند." حضرت آیت الله امام خامنه ای(مدظله العالی)

سالروز حماسه آزاد سازی سوسنگرد قهرمان یکی از صحنه‌های ماندگاری است که ابعاد و زوایای مقاومت و پایداری بزرگ ملت ایران و رزمندگان سلحشور در آن درخشیده و ره گشای جامعه اسلامی و مدافعان انقلاب و میهن عزیز در عرصه نبردهای احتمالی با دشمنان و بیگانگان خواهد بود.

ولایت‌پذیری و ولایت مداری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی) در دوران دفاع مقدس و تبعیت همه جانبه معظم له از ولی فقیه زمان در اجرای فرمان تاریخی و راهبردی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه "سوسنگرد باید آزاد شود" از درس‌های مهم و هدایت بخش برای جبهه انقلاب اسلامی است.

نقش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و شهید دکتر مصطفی چمران در حماسه آزادسازی سوسنگرد بیش از هر مقوله‌ای، لزوم فراهم سازی فرصت‌های مناسب و فوری برای پرداختن به لایه های پنهان و مهجور دفاع مقدس را مورد تاکید قرار می‌دهد، در شرایطی که بنی صدر خائن سیاست‌های بازدارنده‌ای را در جبهه های جنگ با شعار زمین می دهیم زمان می گیریم ،در پیش گرفته بود و شهر اهواز مرکز استان خوزستان با این سیاست خائنانه در حال سقوط بود؛ حضرت امام (ره) نجات کشور را در گرو حضور مقام معظم رهبري در جبهه های جنگ ديد. لذا حكم نمايندگي خود را در ارتش براي معظم له صادر فرموده و پس از تشكيل شوراي عالي دفاع هيچكس جز رهبر فرزانه انقلاب را زيبنده نمايندگي خود در اين شورا ندیدند.

هوشیاری، درایت و سخت کوشی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)به عنوان نماینده حضرت امام (ره) در شورای عالی دفاع بود که راه را بر خیانت های بنی صدر بسته و با پیگیری و به ثمر رسیدن عملیات شکست محاصره سوسنگرد روند پیشروی دشمن بعثی را کند و در ادامه پیروزی های بزرگ رزمندگان اسلام محقق شد.

اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان سالروز پیروزی بزرگ رزمندگان اسلام در آزاد سازی سوسنگرد قهرمان و اخراج اشغالگران جنایتکار بعثی از این شهر مقاوم که باالطاف الهی، هوشمندی و ولایت مداری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) در هماهنگی با امام راحل عظیم الشان رقم خورد را به ملت بزرگ و با بصیرت تبریک عرض کرده و به مقام شامخ شهیدان گران قدر و حماسه سازان این رخداد عظیم درود می فرستد.

