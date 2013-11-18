سید محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست 50 نماینده مجلس برای در اولویت قرار دادن طرح انتقال پایتخت به دلیل آلودگی هوا گفت: آلودگی هوای پایتخت در این سالها متاثر از عوامل گوناگونی چون گرد و غبارهایی که سراسر کشور را در بر گرفته است و یا وارونگی هوا در فصل های سرد سال است. اما مشکل اصلی تعداد خودرو هایی است که در سطح شهر تردد می کنند و باید فکری برای حل این مشکلات شود.

وی با تاکید بر اینکه هزینه هایی که انتقال پایتخت اداری بر دولت تحمیل می کند بیش از راهکارهای اصولی حل مشکلات پایتخت است گفت: تجربه دولت در گذشته در خصوص انتقال برخی ادارات به خارج از تهران و بارگشت دوباره آنها به پایتخت نشان می دهد این طرح در عمل شکست خورده است.



ایازی از نمایندگان مجلس درخواست کرد این طرح را با نگاهی کارشناسی تر و بررسی تمامی ابعاد آن از جمله هزینه های اقتصادی و راهکارهای جایگزین و... ارزیابی کنند.

دو روز پیش، عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر تشدید وضعیت آلودگی هوا در شهر تهران، گفت: 50 نفر از نمایندگان خواستار اولویت دادن به بررسی طرح انتقال پایتخت سیاسی در صحن علنی مجلس شدند که این مهم تقدیم هیات رئیسه شده و قرار است به آن رسیدگی شود.