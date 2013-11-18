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۲۷ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۳۶

احتمال از سرگیری مذاکرات سازش طی روزهای آینده

احتمال از سرگیری مذاکرات سازش طی روزهای آینده

یک مقام تشکیلات خودگردان از احتمال آغاز مذاکرات سازش خاورمیانه طی روزهای آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، این مقام تشکیلات خودگردان در گفتگو با رادیو رژیم صهیونیستی گفت دو طرف احتمالا از این هفته مذاکرات خود را از سر می گیرند.

بر این اساس با وجود استعفای "صائب عریقات" رئیس تیم مذاکره کننده فلسطینی در اعتراض به ادامه شهرک سازی رژیم صهیونیستی، هنوز احتمال از سرگیری این مذاکرات بین دو طرف وجود دارد.

به گفته وی ابومازن طی روزهای آینده تیم جدیدی را برای از سرگیری مذاکرات معرفی خواهد کرد. به گزارش رادیو رژیم اسرائیل ابومازن شب گذشته در رام الله میزبان "مارتین ایندیک" فرستاده ویژه دولت آمریکا در خصوص مذاکرات سازش خاورمیانه بوده است.

کد مطلب 2177814

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