41 مهندس دارای پروانه در شهرستان نورآباد فعالیت دارند

علی احمد غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تعداد اعضا هیئت مدیره این دفتر نمایندگی اظهار داشت: در حال حاضر مجتبی باقری نایب رئیس این دفتر نمایندگی در شهرستان نورآباد است.

وی تعداد پروانه های صادر شده برای مهندسان شهرستان نورآباد را 41 مورد عنوان کرد و گفت: همچنین تعداد فرمهای نظارت طراحی ارجاع داده شده به مهندسان طراح شهرستان طی سالجاری 153 فرم بوده است.

رئیس دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرستان نورآباد همچنین با اشاره به ارجاع 145 فرم نظارت به مهندسان ناظر این شهرستان، عنوان کرد: هم اکنون تعداد اعضای بدون پروانه این شهرستان 38 نفر است.

مهندس غلامی همچنین با اشاره به فعالیت 11 مهندس بازرس گاز در شهرستان نورآباد، تصریح کرد: تا کنون هزار و 220 مورد بازرسی از سوی این مهندسان در سطح شهرستان صورت گرفته است