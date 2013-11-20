اعتماد از دست رفته در نشست ژنو قبلی باید احیا شود/ احتمال مذاکره دوجانبه با امریکا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پایان ناهار کاری اشتون و ظریف در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این باره که مفهوم مذاکره بر روی موضوع چیست و چرا هنوز قرار نیست طرفین روی متن مذاکره کنند، گفت: قرار است در مذاکرات و گفتگوهای دوجانبه راجع به روند مذاکرات صحبت کنیم و اگر به نتیجه خوبی برسیم احتمالا از فردا مذاکره در خصوص متن شروع می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به کارشکنی های فرانسه آیا تغییری در متن ایجاد شده است، گفت: ما هنوز وارد صحبت در رابطه با متن نشده ایم، هنوز یکسری روند مذاکراتی و اصول مذاکراتی باید روشن شود و اعتمادی که در جلسه قبل تا میزان زیادی از دست رفت دوباره باید احیا شود تا بتوانیم درباره متن مشترک مذاکره کنیم.

عراقچی در پاسخ به این سئوال که آیا اعتماد از دست رفته احیا خواهد شد، بیان کرد: به هر حال ما همیشه امیدوار هستیم.

وی درباره مذاکرات دو جانبه گفت : احتمالا مذاکره با مجموعه سه کشور اروپایی به صورت جداگانه و با روسیه ، چین و آمریکا دو جانبه خواهد بود.