استيل آذين از سد ميهمان خود گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد جام ولایت، در گروه یک تیم استیل آذین ایرانیان از سد تیم هیات کشتی رستم کلا گذشت.

در پايان اين ديدار كه در سالن شهداي هفتم تير تهران تیم استیل آذین ایرانیان با نتیجه 4 بر 3 موفق شد ميهمان خود را شكست دهد.

نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم استیل آذین در ابتدا آمده)

55 کیلوگرم: امید جلالی بهار، برنده - علی حاج آقا نیا (8- صفر)

60 کیلوگرم: فرزاد جعفری - سید احمد محمدی، برنده (ضربه فنی)

66 کیلوگرم: میثم نصیری، برنده - وحید آهنگری (6- 3)

74 کیلوگرم: سید جعفر قاسمی، برنده - ایمان محمدیان (7- 3)

84 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان- ابراگیم آلداتوف، برنده (2- 7)

96 کیلوگرم: جمال میرزایی، برنده - عباس طحان (3- 2)

120 کیلوگرم: سید محمدرضا آذرشکیب - آلن زاسایف، برنده (2 – 5)