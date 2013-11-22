سفر قانونگذاران آمریکایی به اروپا برای آرام کردن غربی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اعضای این گروه روز دوشنبه چهارم آذر به برلین می رود و روز سه‌ شنبه با مقام‌ات اروپایی در بروکسل دیدار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، هیئت آمریکایی در سفر به برلین با وزیر خارجه آلمان و اعضای پارلمان آن کشور دیدار می کنند.

پیشتر هفته نامه اشپیگل نوشته بود که آنگلا مرکل، صدر اعظم، و گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، درخواست دیدار را رد کرده اند.

سناتور کریس مورفی، رئیس دایره اروپا در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا در این رابطه گفت : امید نخست آن است که حسن نیتی که از بین رفته، بار دیگر بین دو طرف برقرار شود.

این دیدار در حالی انجام می شود که در آلمان نظرسنجی ها از نبود اطمینان میان ۶۱ درصد از شهروندان آن کشور به واشنگتن حکایت دارد.

در هفته های گذشته گزارشهای گوناگونی منتشر شد که بر پایه اسناد ادوارد اسنودن، از رصد گسترده ارتباطات اروپاییان و رهبران این قاره توسط جاسوسان حکایت دارن. جدید ترین این گزارشها از شنود ۳۳ میلیون مکالمه در نروژ خبر داده است.