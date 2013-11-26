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۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۷

نصب دستگاههای جاسوسی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان

نصب دستگاههای جاسوسی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان

منابع لبنانی از نصب دستگاههای جاسوسی جدید از سوی رژیم صهیونیستی در مرز فلسطین اشغالی با لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع لبنانی اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی دستگاه جاسوسی پیشرفته در مرکز جبل الشیخ کار گذاشته است.

این منابع افزودند: دامنه فعالیت این دستگاهها  به سوی روستاهای حاصبیا،العرقوب ،راشیا و بقاع و ارتفاعات غربی است و رژیم صهیونیستی از این مناطق جاسوسی به عمل می آورد.

به گفته منابع لبنانی این یکی از مراکز جاسوسی و در واقع مهمترین مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی با لبنان محسوب می شود.

این منابع بیان کردند: عوامل صهیونیستی با حمایت خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی از ساعت9صبح اقدام به کار گذاشتن این دستگاه ها در بالای ستونهای این مرکز جاسوسی جاسازی کرده اند و این کار را به مدت چند ساعت ادامه دادند و هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی نیز بر فراز مزارع اشغالی به پرواز درآمدند.

کد مطلب 2183533

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