نصب دستگاههای جاسوسی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، منابع لبنانی اعلام کردند: ارتش رژیم صهیونیستی تعدادی دستگاه جاسوسی پیشرفته در مرکز جبل الشیخ کار گذاشته است.

این منابع افزودند: دامنه فعالیت این دستگاهها به سوی روستاهای حاصبیا،العرقوب ،راشیا و بقاع و ارتفاعات غربی است و رژیم صهیونیستی از این مناطق جاسوسی به عمل می آورد.

به گفته منابع لبنانی این یکی از مراکز جاسوسی و در واقع مهمترین مرکز جاسوسی رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی با لبنان محسوب می شود.

این منابع بیان کردند: عوامل صهیونیستی با حمایت خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی از ساعت9صبح اقدام به کار گذاشتن این دستگاه ها در بالای ستونهای این مرکز جاسوسی جاسازی کرده اند و این کار را به مدت چند ساعت ادامه دادند و هواپیماهای بدون سرنشین رژیم صهیونیستی نیز بر فراز مزارع اشغالی به پرواز درآمدند.