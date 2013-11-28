تفکر بسیجی فرهنگی متعالی برای تمام زمان هاست / نقش مهم نیروهای بسیج در مقابل جنگ نرم دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی ظهر روز پنجشنبه در جلسه تشکیل اولین مجمع بسیجیان استان مرکزی که با حضور فرماندهان نواحی، روسا و دبیران مجامع بسیج شهرستان ها در کانون بسیج جوانان اراک گفت: فرهنگ و تفکر بسیجی تفکری است که به زمان و مکان خاصی محدود نیست چرا که در زمان جنگ به عنوان جهاد و در زمان سازندگی به عنوان سازنده مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نیروهای بسیجی همواره در همه عرصه ها حضور فعال داشتند افزود: حضور نیروهای بسیجی در عرصه های مختلف همچون علمی، ‌فن‌آوری، ‌اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی و نظامی سبب پیشرفت و اعطلای کشور شده است.

استان مرکزی با اشاره به اینکه حضور فعال بسیجیان در صحنه سبب پویایی و آبادانی کشور می شود، گفت: بیشتر اعضای بسیج را قشر جوان و پویایی جامعه تشکیل داده اند که این خودنشان از موفقیت بسیج در عرصه های مختلف است.

نقش مهم نیروهای بسیج در مقابل جنگ نرم دشمنان

مقیمی با بیان اینکه از دوران انقلاب تا کنون بسیج با حضور فعال خود در عرصه های مختلف توانسته به موفقیت های بسیاری دست یابد، ادامه داد: این موفقیت ها در سایه منویات مقام معظم رهبری و ترسیم صحیح نقشه راه و تلاش و کوشش همه جانبه بوده است.

استاندار مرکزی با اشاره به نقش مهم نیروهای بسیج در مقابل جنگ نرم دشمنان گفت: بسیج همواره در مقابله با جنگ سخت و نرم دشمنان نقش بسزایی داشته اما باید آگاه بود چرا که دشمن با جنگ نرم مبارزه خود را آغاز کرده است.

وی در ادامه با اشاره به طرح عفاف و حجاب بسیج، بر ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه به ویژه در بین دختران جوان تاکید کرد و گفت: اجرای این طرح در مدارس، دانشگاه ها و بخش های مختلف سبب گسترش هر چه بیشتر این فرهنگ متعالی در جامعه می شود.

وی ادامه داد: بانوان جامعه اسلامی باید حضرت زهرا(س) الگوی خود در پوشش، همسرداری ، تربیت فرزند و دیگر موارد قرار دهند تا از گزند دشمنان در امان باشند.

گفتنی است در این مجمع هر یک از روسای کاگروه های صنعت، اقتصاد، فرهنگی و بانوان گزارشی از عملکرد خود در سنوات گذشته ارائه دادند.

لازم به ذکر است سه مصوبه راه اندازی کلینیک صنعت، اجرای طرح عفاف و حجاب و اجرای طرح حلقات فلاحین در راستای بهره گیری هرچه بیشتر کشاورزان سنتی از صنعت و کسب موفقیت های بیشتر رای اعتماد گرفت.