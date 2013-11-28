سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه ملایر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی پیش از ظهر پنجشنبه در سفر به شهرستان ملایر در دانشگاه ملایر حضور پیدا کرد و در جمع دانشگاهیان مورد استقبال قرار گرفت و از سالن ورزشی این مجموعه بهره برداری کرد.

رئیس دانشگاه ملایر در مراسم افتتاح این سالن ورزشی اظهار داشت: ساخت سالن ورزش چند منظوره دانشگاه ملایر از مصوبات سفر دوم رئیس جمهور دولت دهم به ملایر در سال 88 است.

بهمن امانی بیان کرد: این سالن با مساحت دو هزارو 200 متر و زیر بنای یک هزارو 800 متر ساخته شده است.

وی اعتبار هزینه شده برای این سالن را یک میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: بهره برداری نهایی این سالن در دهه فجر سال جاری خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان نیز پس از بهره برداری از این سالن برای شرکت در همایش ملی آبزیان که امروز در دانشگاه ملایر در حال برگزاری است، این سالن را ترک کرد.

محمود گودرزی همچنین در سفر به ملایر در گلزار شهدای بهشت هاجر حضور یافت و با اهدا شاخه گل به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرد.

شهرستان ملایر یک هزارو 100 شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده که بیش از 35 نفر از این تعداد شهدای ورزشکار هستند.