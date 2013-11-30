به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، طبق برنامه امروز شنبه نهم آذرماه با حضور قهرمانان و پيشكسوتان ورزش جانبازان،معلولان و نابينايان در تعدادى از مدارس كشور، مراسم ويژه پارالمپيك برگزار می‌شود و طبق دستورالعمل آموزش و پرورش مسابقات انشا نويسى، مقاله نويسى و عكس در خصوص جنبش پارالمپيك در مدارس برگزار می‌شود.

روح الله رستمى قهرمان وزنه‌بردارى پارالمپيك با حضور در مدرسه "نداى جاويد" منطقه 5 تهران به تشريح جنبش پارالمپيك در كشورمان خواهد پرداخت.



امروز همچنين فيلم آموزشى آشنايى با جنبش پار المپيك در دانشگاه‌هاى شهيد رجايى، فرهنگيان، الزهرا، اميركبير، پيام نور شهريار و دانشگاه آزاد واحد تهران شمال از سوى كميته آموزش كميته ملى پارالمپيك اكران می‌شود.

در همین چارچوب فردا یکشنبه همايش پارالمپيك و رسانه‌ها با هدف تقدير از اصحاب رسانه و مطبوعات در آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك از ساعت 10 صبح آغاز می‌شود.



در اين مراسم كه با حضور دكتر حسين نوش آبادى، معاون حقوقى، مجلس وامور استان‌هاى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مديران و سر دبيران رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه ورزش جانبازان، معلولان ونابينايان برگزار می‌شود، از اصحاب رسانه تقدير خواهد شد. سخنرانى معاون وزير ارشاد، رونمايى از دو كتاب منتشر شده كميته ملى پارالمپيك نيز از برنامه‌هاى همايش پارالمپيك و رسانه خواهد بود.