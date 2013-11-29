۸ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۵۰

نکونام از فهرست 18 نفره استقلال خط خورد

کاپیتان تیم ملی فوتبال که روز پنجشنبه از سفر مالزی به تهران برگشت از فهرست 18 نفره تیمش برای دیدار عصر روز جمعه برابر گسترش فولاد تبریز خط خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که برای انجام مراسم بهترین‌های قاره آسیا به کشور مالزی سفر کرده بود صبح روز پنجشنبه به تهران بازگشت و به همین خاطر کادر فنی این تیم او را در فهرست 18 نفره آبی‌ها برای بازی برابر گسترش فولاد قرار نداد.

نکونام در تمرین روز پنجشنبه حضور یافت، اما به دلیل خستگی سفر و با صلاحدید کادرفنی در فهرست 18 نفره استقلال برای دیدار امروز مقابل گسترش‌ فولاد قرار نگرفت.

به گفته ماجدی قرار است پیش از بازی امروز، سازمان لیگ برتر از جواد نکونام به دلیل قرار گرفتن در جمع سه بازیکن برتر آسیا تقدیر کند.

