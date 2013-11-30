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۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۶

رئیس انجمن جهانی خودرو:

سرمایه گذاران بین المللی به زودی به بازار ایران می‌آیند

سرمایه گذاران بین المللی به زودی به بازار ایران می‌آیند

رئیس انجمن جهانی خودرو پتانسیل بازار ایران برای سرمایه گذاری ها را بسیار مطلوب عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاران بین المللی به زودی به ایران می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، "پاتریک بلن" امروز در همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران گفت: بعد از بحران 2008 تولید خودرو در کشور کاهش داشته است اما هم اکنون ایران وارد فاز جدیدی شده و باید نقش و پتانسیل خود را با بازیگران جهانی ایفا کند.

رئیس انجمن جهانی خودرو افزود: پیش از این رتبه ایران در تولید خودرو 13 بود اما اکنون این رتبه افت کرده است.

وی تصریح کرد: ایتالیا و اسپانیا از 10 رتبه اولیه تولید خود خارج شده اند و  کانادا و هند جای آنها را گرفته اند، ضمن اینکه مطمئنم به زودی کاهش تولید ایران جبران خواهد شد.

به گفته بلن، ایران کشوری بزرگ و دارای جمعیت زیاد است، لذا آینده ایران بسیار روشن است و پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.

وی اظهار داشت: صنعت خودروسازی در ایران باید همزمان با حفظ و رشد تولید، کیفیت را نیز حفظ کند و اگر ایران بخواهد صادرکننده شود باید محصولات خوب و با کیفیتی را عرضه نماید.

به اعتقاد رئیس انجمن جهانی خودرو، خودروهای تولیدی ایران باید توان رقابت پذیری داشته باشند و بازاریابی مناسبی را برنامه ریزی کنند.

وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران بین المللی به زودی وارد بازار ایران خواهند شد و صنعت خودروی ایران می تواند در آینده نرخ رشد مناسبی را تجربه کند.

کد مطلب 2185484

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