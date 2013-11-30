به گزارش خبرنگار مهر، "پاتریک بلن" امروز در همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران گفت: بعد از بحران 2008 تولید خودرو در کشور کاهش داشته است اما هم اکنون ایران وارد فاز جدیدی شده و باید نقش و پتانسیل خود را با بازیگران جهانی ایفا کند.

رئیس انجمن جهانی خودرو افزود: پیش از این رتبه ایران در تولید خودرو 13 بود اما اکنون این رتبه افت کرده است.

وی تصریح کرد: ایتالیا و اسپانیا از 10 رتبه اولیه تولید خود خارج شده اند و کانادا و هند جای آنها را گرفته اند، ضمن اینکه مطمئنم به زودی کاهش تولید ایران جبران خواهد شد.

به گفته بلن، ایران کشوری بزرگ و دارای جمعیت زیاد است، لذا آینده ایران بسیار روشن است و پتانسیل مناسبی برای سرمایه گذاری دارد.

وی اظهار داشت: صنعت خودروسازی در ایران باید همزمان با حفظ و رشد تولید، کیفیت را نیز حفظ کند و اگر ایران بخواهد صادرکننده شود باید محصولات خوب و با کیفیتی را عرضه نماید.

به اعتقاد رئیس انجمن جهانی خودرو، خودروهای تولیدی ایران باید توان رقابت پذیری داشته باشند و بازاریابی مناسبی را برنامه ریزی کنند.

وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران بین المللی به زودی وارد بازار ایران خواهند شد و صنعت خودروی ایران می تواند در آینده نرخ رشد مناسبی را تجربه کند.