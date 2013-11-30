زخمی شدن 2 نظامی صهیونیست/شهادت یک فلسطینی در نزدیکی تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو رژیم صهیونیستی صبح امروز اعلام کرد که 2 نظامی صهیونیست در درگیری های شدید با شهروندان فلسطینی در شرق قدس زخمی شدند. این دو نظامی از نیروهای گارد مرزی رژیم اسرائیل بودند.

المیادین نیز در خبری فوری گزارش داد که یک کارگر فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان رژیم صهیونیستی در نزدیکی تل آویو به شهادت رسیده است. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین طی ماه های اخیر شدت یافته است. نظرسنجی های به عمل آمده در فلسطین نشان می دهد رژِیم صهیونیستی خود را برای حمله مجدد به نوارغزه آماده می کند.