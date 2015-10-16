به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز با هدف بررسی اوضاع قدس و فلسطین نشست فوق العاده برگزار خواهد کرد.

این نشست به درخواست اردن عضو غیر دائم شورای امنیت برگزار خواهد شد. «ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد با اعلام این خبر افزود: سفرای کشورهای عربی عضو سازمان ملل متحد بعد از ظهر روز گذشته در نشستی از اردن خواستند که با رایزنی با رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست فوق العاده ای را درباره اوضاع فلسطین برگزار کند.

منصور گفت: اوضاع فلسطین رو به انفجار است و شورای امنیت باید در این زمینه مسئولیت پذیر باشد. همه ما باید برای توقف کشتار در فلسطین تلاش کنیم و پس از آن به دنبال راه حلی برای حمایت از غیر نظامیان در اراضی فلسطین باشیم.

گفتنی است موج اعتراضات گسترده فلسطینی ها در کرانه باختری در پی تشدید هتک حرمت روزانه رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی آغاز شد و به دیگر مناطق فلسطین از جمله نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ سرایت کرد. بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین طی روزهای اخیر درگیری شهروندان فلسطینی با نظامیان صهیونیست تاکنون دهها شهید و بیش از هزار زخمی برجا گذاشته است.