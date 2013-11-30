تشکیل دبیرخانه هیئت منصفه مطبوعات کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بنده ظهر شنبه در جمع هیئت منصفه مطبوعات استان کرمان اظهارداشت: قانون اساسی متعالی جمهوری اسلامی ایران پیش بینیهای لازم در خصوص رسیدگی به جرایم در زمینه های کاری مختلف را انجام داده است و بر همین اساس نیز هیئت منصفه مطبوعات استان کرمان شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: این هیئت به گونه ای انتخاب شده است که از اقشار مختلف مردم و در ضمن Hگاه به مسائل باشد.

وی افزود: طبق بررسی های صورت گرفته در استان کرمان جرایم مطبوعاتی در این استان در بیشتر موارد به توهین، نشر اکاذیب و افترا مربوط می شود.

بنده اضافه کرد: از اعضای این هیئت می خواهیم با آشنایی به قوانین مطبوعات با نگاهی ژرف و بی طرفانه به مسائل رسیدگی کنند.

وی همچنین خواستار برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدیران رسانه ها شد و گفت: این جلسات می تواند این افراد را با مصادیق آشنا کند و در این صورت شاهد پیشگیری از بروز جرایم مطبوعاتی خواهیم بود.

با برگزاری معارفه اعضای هیئت منصفه مطبوعات، احکام اعضای هیئت منصفه که به امضای ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضاء هیئت منصفه سراسر کشور رسیده است ، توسط رئیس کل دادگستری استان کرمان اعطا شد.

در متن این احکام آمده است: مستندا به ماده 36 قانون هیئت منصفه مطبوعات و بر اساس مصوبه مورخ 22 آبان ماه سال جاری هیئت منتخبین موضوع ماده واحده مصوب سی ام مردادماه 1387 مجلس محترم شورای اسلامی جنابعالی به مدت دو سال از این تاریخ به عنوان عضو هیئت منصفه مطبوعات استان کرمان منصوب می شوید،امید است با اتکال به خداوند متعال در امور محوله موفق و موید باشید.