سعی کردم حواشی صنعت چاپ را از آن دور کنم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعدازظهر امروز 10 آذر با حضور سیدعباس صالحی، معاون امور فرهنگی این وزارتخانه و نیز روسای اتحادیه چاپخانه‌داران، لیتوگرافان، صادرکنندگان و انجمن پیشکسوتان صنعت چاپ و جمعی از مدیران قبلی دفتر امور چاپ در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار شد.

احمد علمشاهی، مدیرکل سابق دفتر امور چاپ که در این مراسم به عنوان مشاور معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد نیز منصوب شد، در سخنانی گفت: زمانی که من مسئولیت دفتر امور چاپ را پذیرفتم، شرایط به گونه‌ای بود که هرکس این مسئولیت را نمی‌پذیرفت؛ حوادثی که در این دفتر پیش آمده بود و همچنین حواشی‌ای که بر دفتر امور چاپ سیطره پیدا کرده بود، دلیل این مسئله بود و این، کار را برای من سخت می‌کرد.

وی همچنین یادآور شد: مشکلاتی که تحریم‌ها برای صنعت چاپ کشور به وجود آورده بود، دیگر چالش حوزه دفتر امور چاپ بود. یادم می‌آید در همان روز معارفه یکی از خبرنگاران به من گفت: با توجه به جمیع مشکلاتی که در حوزه چاپ وجود دارد، بعید می‌دانم شما 6 ـ 7 ماه بیشتر اینجا دوام بیاورید. من گفتم که آمده‌ام ثابت کنم که در 6 ـ 7 ماه هم می‌شود کار کرد.

مدیرکل ثابت دفتر امور چاپ همچنین از بدنه این صنعت به پاس همراهی‌شان قدردانی کرد و یادآور شد: آن زمان آنچه درباره دفتر امور چاپ مطرح می‌شد، حواشی آن بود. من از دوستان رسانه خواستم که چاپ را به متن برگردانند. خوشبختانه دوستان رسانه هم کمک کردند و من از این بابت از آنها به صورت ویژه تشکر می‌کنم.

علمشاهی با تاکید بر اینکه در دوران کوتاه مسئولیتش در دفتر امور چاپ تلاش کرده با حداقل امکانات این دفتر به حداکثر تقاضاها پاسخ دهد، از همه کسانی که نتوانسته جوابگوی درخواست‌های آنها باشد، حلالیت طلبید.

مدیرکل سابق دفتر امور چاپ همچنین با تبریک تصدی این مسئولیت به محمودرضا برازش گفت: من به آقای برازش که مثل منِ دیوانه این مسئولیت را پذیرفتند، تبریک می‌گویم و امیدوارم سابقه ایشان بتواند به این دفتر کمک کند!

وی در عین حال گفت: دعب همیشگی من این بوده که وقتی از جایی بروم، دیگر پشت سرم را هم نگاه نکنم. شما مطمئن باشید که قطعا از این پس من هیچ کاری به چاپ نخواهم داشت.

علمشاهی همچنین از اینکه در برخی از سایت‌ها وی با استاد جامی از پیشکسوتان عرصه چاپ و نشر کشور که همواره از او به نیکی یاد می‌شود، مقایسه شده است، گله کرد و گفت: من هیچگاه در حد استاد جامی که از شخصیت‌های برجسته هم در حوزه صنعت و هم در حوزه اخلاق هستند، قابل مقایسه نیستم.

مدیرکل سابق دفتر چاپ همچنین گفت: من در این مدت کوتاه تلاش کردم نظارت‌ها را به سمت هدایت پیش ببرم و سعی کردم در کمیسیون رسیدگی به تخلفات چاپخانه‌ها، هیچ پرونده‌ای مطرح نشود تا خود چاپخانه‌ها به این مشکلات فیصله دهند، لذا به یقین می‌گویم که در مدت مسئولیت بنده هیچ حکمی برای هیچ چاپخانه‌ای صادر نشده است.

در این برنامه ضمن تقدیم حکم مشاور معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به علمشاهی و نیز لوح سپاس این معاونت به او، هدایایی از طرف اتحادیه‌های چاپ به علمشاهی داده شد.