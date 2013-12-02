به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم ساعدی سخنگوی باشگاه استقلال درخصوص جذب مجید غلامنژاد گفت: برحسب نظر امیر قلعهنویی مبنیبر به خدمت گرفتن مجید غلامنژاد با دستور دکتر علی فتحاللهزاده، مدیرعامل محترم و علی نظری، قائممقام باشگاه استقلال و پیگیریهای علی امیری، معاونت ورزشی، این بازیکن به مدت یک فصل و نیم به عضویت استقلال درآمد تا در ادامه رقابتهای لیگ در خدمت تیم باشد.
ساعدی در ادامه اعلام کرد: با جذب غلامنژاد ما یک جای خالی دیگر داریم که انشاءا... با جذب هافبک برزیلی بازیساز که با نظر امیر قلعهنویی صورت میگیرد، لیست استقلال برای نیمفصل دوم تکمیل میشود. بعد از نهایی شدن حضور این بازیکن برزیلی اطلاعات لازم را در این خصوص به گوش هواداران خواهیم رساند.
سخنگوی باشگاه استقلال درخصوص غیبت خود در جلسه شورای معاونین باشگاه استقلال گفت: بنده با هماهنگی و اجازه از مدیرعامل باشگاه در این نشست حضور پیدا نکردم. مادرم در بیمارستان بستری بودند و کمترین وظیفه یک فرزند در قبال پدر و مادرش خدمت به آنهاست و بنده هم برای خدمت به مادرم در بیمارستان حضور داشتم و انشاءا... در جلسات بعدی شورای معاونین حضور پیدا میکنم.
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