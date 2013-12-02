به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین جشنواره "جام جام" روز دوشنبه 11 آذرماه با حضور مهدی فرجی دبیر جشنواره، دبیر اجرایی آن و مدیر روابط عمومی در ساختمان تولید سازمان صدا و سیما برگزار شد. فرجی در این نشست با بیان اینکه در 2 دوره قبلی هر بار آثار در 3 بخش با یکدیگر رقابت می کردند، اظهار کرد: سالهای گذشته آثار تله فیلم، سریال، مسابقه، کودک و نوجوان و مستند با یکدیگر رقابت می کردند اما دیدیم اگر هر سال بخواهیم در 4 بخش جلو برویم ممکن است 4 یا 5 سال یکبار نوبت به ارزیابی برخی ساختارها برسد. بنابراین امسال جشنواره را در 6 بخش برگزار می کنیم و طبق وعده ها بخش بین الملل را نیز خواهیم داشت.

وی افزود: آثاری که از دیگر کشورها در جشنواره شرکت داده می شوند در همه ساختارها و با موضوع بیداری اسلامی و مقاومت با یکدیگر رقابت می کنند.

قائم مقام جشنواره یادآور شد: ما جلسات معارفه داوران و تحکیم احکام آنها را داشته ایم و به جز بخش سریال، داوران بخش‌های دیگر جلسات خود را آغاز کرده امسال ممکن است اختتامیه داشته باشیم یک بار برگزیدگان آثار پویانمایی، مستند فیلم تلویزیونی و برنامه گفتگو محور را معرفی کنیم و در اختتامیه دیگری برگزیدگان بخش سریال و تقدیرهای ویژه خود را داشته باشیم. البته این موضوع هنوز قطعی نیست.

وی همچنین تاکید کرد: امسال از اصحاب رسانه در پایان جشنواره تجلیل خواهد شد و در خصوص تأثیرات جشنواره توضیح داد ما از داوران خواهش کردیم به جز قضاوت آثار جهت معرفی برای جشنواره، آسیب شناسی نیز داشته باشند و نتایج را در اختیار دبیران قرار دهند تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود.

فرجی با اعلام اینکه 300 اثر در بخش بین الملل به دبیرخانه رسیده، افزود: 10 درصد این آثار به بخش مسابقه راه پیدا می کند. تصمیم گرفته ایم در سال اول بین المللی کردن جشنواره، هیچ یک از آثار داخلی را در این بخش شرکت ندهیم. در بخش گفتگو محور 83 اثر، پویا نمایی 16 اثر، مستند 65 اثر، سریال 21 اثر و فیلم های تلویزیونی 45 اثر برای رقابت انتخاب شدند.

دبیر سومین جشنواره جام جم از 14 دی‌ماه به عنوان روز افتتاحیه و 25 دی‌ماه به عنوان اختتامیه جشنواره نام برد و اذعان کرد: از طریق برگزاری جشنواره فهمیدیم مثلا در یک ژانر تعداد آثار کمتری تولید شده است در حالیکه در شرایط فعلی کشور ضروری است آثار بیشتری در آن موضوع خاص تولید شوند. ما این یافته ها را در سیاست هایمان اعمال کرده ایم.

وی در پاسخ به اینکه چرا سریال ها به صورت موضوعی داوری می شوند، تصریح کرد: از آنجایی که ما یک دوره 9 ساله ارزیابی می کنیم امکان قیاس همه ژانرها و موضوعات با هم وجود ندارد از این رو به قیاس موضوعی دست زده و امسال آثار دفاع مقدسی رقابت می کنند.

دبیر این رویداد هنری تاکید کرد: جشنواره تلویزونی جام جم باید به مهمترین جشنواره تلویزیونی منطقه و بعد بین المللی تبدیل شود کما اینکه اکنون در منطقه نیز حائز اهمیت است.

فرجی در خصوص افزودن بخش انتخابهای مردمی به جشنواره توضیح داد: این موضوع برای ما اهمیت دارد. شاید برای تسهیل این امر پخش برخی از آثار را از 15 آذرماه آغاز کنیم و از مردم بخواهیم نظر دهند. اما باید راهی پیدا کنیم که بر حق کسی اجحاف نشود و دنبال چنین راهکاری هستیم.

وی در پایان به معرفی داوران بخش بین الملل پرداخت و گفت: آیدا شلافر از سوئیس، ناصر اخضر از لبنان و ریاض شاهین از فلسطین داوران بین المللی جشنواره ما هستند.