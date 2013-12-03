به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، تانر یلدز گفت دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان این کشور می توانند تا پایان ماه دسامبر درباره فروش نفت به ترکیه به توافق برسند.

وی این اظهارات را بعد از آن اعلام داشت که در پی امضاء قرار داد انرژِی با اقلیم کردستان عراق روز یکشنبه دیداری از بغداد داشت و با وزیر انرژی این کشور در این خصوص گفتگو کرد.

در سال های گذشته خرید نفت اقلیم کردستان توسط ترکیه بدون موافقت دولت مرکزی عراق موجب تنش در روابط دو کشور شده است ، امری که دولت مرکزی عراق آن را بر خلاف حاکمیت ملی خود می داند.