به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در این تورنمنت که با مشارکت دو فدراسیون فوتبال مالزی و اندونزی برگزار می‌شود، دوازده تیم حضور خواهد داشت که در دو گروه شش تیمی با همدیگر به رقابت می‌پردازند.

اسامی تیم‌های حاضر در این تورنمنت و گروه‌بندی آن به شرح زیر است:

گروه A: فرنز مالزی، تیم ملی اسلوواکی، باشگاه اینترناسیونال برزیل، بشیکتاش ترکیه، دالیان چین و اینچوئون کره‌جنوبی

گروه B: تیم فوتبال زیر 16 سال ایران، فرنز اندونزی، اینتراخت فرانکفورت آلمان، اق سی راپچر نیجریه، چونبوری تایلند و اسپورتینگ لیسبون

تورنمنت بین‌المللی مالزی - اندونزی از 21 دی تا 6 بهمن در کلانا جایای مالزی برگزار می‌شود که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته فینال این جام در مالزی انجام خواهد شد.