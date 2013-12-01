تست MRI بازیکنان تیم فوتبال زیر 16 سال ایران منفی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا نتایج تست MRI بازیکنان تیمهای حاضر در مرحله نهایی رقابتهای تایلند را پس از مشخص شدن آزمایشهای تعیین سن استخوانی بازیکنان اعلام کرد.
بر این اساس کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامهای به کشورهای صعود کننده به مرحله نهایی مسابقات نوجوانان آسیا، از منفی بودن آزمایش MRI همه بازیکنان تیمهای راه یافته به این مرحله خبر داد.
تیمهای اول گروههای 10 گانه به همراه 5 تیم که بهترین تیمهای دوم گروههایشان بودند، به همراه تایلند که میزبان رقابتهاست، برگزار کننده رقابتهای قهرمانی آسیا در سال 2014 که مقدماتی جام جهانی 2015 شیلی محسوب میشود، هستند. رقابتهای مرحله نهایی سپتامبر 2014 برابر با مهرماه 93 در بانکوک انجام میشود.
کویت، ازبکستان، نپال، عربستان سعودی، ایران، عمان، استرالیا، مالزی، کره شمالی و ژاپن تیمهای اول گروههای 10 گانه بودند که به همراه تایلند 11 تیم میشوند. تیمهای سوریه، قطر، چین، هنگ کنگ و کرهجنوبی هم بهترین تیمهای دوم گروهها بودند که به همراه 11 تیم دیگر 16 تیم مرحله نهایی را تشکیل میدهند.
بر اساس تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا قرعهکشی رقابتهای نوجوانان در ماه می 2014 برابر با اردیبهشت سال 93 در بانکوک برگزار میشود.
نظر شما