به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژاپن دیلی، هاورکی موراکامی نویسنده ژاپنی و ناشر او راه پول درآوردن را حسابی بلد هستند. بر مبنای آماری که از سوی اینفورمیشن کمپانی منتشر شده جدیدترین رمان موراکامی با عنوان «تسوکورو تازاکی رنگ پریده و سال سفر زیارتی او» پرفروش‌ترین کتاب سال 2013 در ژاپن شناخته شد.

در این فهرست که شامل فروش کتاب در 12 ماه از نوامبر 2012 تا نوامبر 2013 می‌شود، اطلاعاتی درباره تیراژ فروش کتاب ها ذکر نشده است. اما بونگای شونجو ناشر موراکامی با اعلام تیراژ دقیق فروش این کتاب گفت تاکنون یک میلیون و 50 هزار نسخه از این کتاب را در ژاپن به فروش رسانده است.

این کتاب که در ماه آوریل به زبان ژاپنی منتشر شد، قرار است در سال 2014 به زبان انگلیسی نیز منتشر شود. این در حالی است که بازار بین المللی کتاب‌های موراکامی نیز بسیار گرم است.

نائوکی کائیزوکو با کتاب «مردی که راهزن خوانده می‌شد» و جان ـ ایکئیدو با کتاب «نسل گمشده به عقب بازمی‌گردد» از دیگر پرفروش‌های ژاپن در این یک سال بوده‌اند.

در حالی که امسال انتظار زیادی می‌رفت تا موراکامی به عنوان برنده نوبل انتخاب شود اما آلیس مونرو نویسنده کانادایی گوی سبقت را ربود. در هر حال قدر و منزلت موراکامی در زادگاهش و نیز سراسر جهان همچنان بسیار است و این را می‌توان با استقبالی که از آثارش می‌شود، مشاهده کرد. جدیدترین رمان او درباره مردی است که سعی دارد تا به گذشته خود نگاهی دوباره بیندازد. موراکامی همیشه با ارجاع به مسایل محبوب مردم مثل موسیقی پاپ، ترانه‌های شناخته شده و تصاویر سوررئال، موفقیت‌های خود را تکرار کرده است.