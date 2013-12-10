تثبیت جایگاه پورتلند در صدر کنفرانس غرب/ دالاس تسلیم ساکرامنتو شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA بامداد امروز سه‌شنبه با برگزاری شش مسابقه پی گرفته شد که در یکی از این بازی‌ها تیم پورتلند بلیزرز، صدرنشین کنفرانس غرب در زمین یوتا جاز به پیروزی 105 بر 94 دست یافت. در این دیدار که در حضور 17 هزار و 555 هوادار سالن "انرجی سلوشن" برگزار شد "لامارکوس آلدریج" فوروارد تیم بلیزرز با کسب 24 امتیاز نقش مهمی را در این برد ایفا کرد. در تیم "آلک بورکس" هم برای تیم میزبان 20 امتیاز به دست آورد تا ستاره تیمش در این بازی باشد. این هجدهمین برد تیم بلیزرز بود که باعث تثبیت جایگاه این تیم در صدر جدول کنفرانس غرب شد.

صحنه‌ای از دیدار بامداد امروز تیم‌های یوتا جاز و پورتلند بلیزرز

تیم ممفیس گریزلیز هم در سالن اختصاصی خود "فدکس فورم" و در حالی که تنها 13 هزار و 511 تماشاچی داشت برابر اورلاندو مجیک 94 بر 85 به پیروزی رسید. "زاچ راندولف" با کسب 19 امتیاز و 12 ریباند ستاره تیم ممفیس در این مسابقه بود. در آنسوی میدان نیز "آندریو نیکلسون" با همین تعداد امتیاز شب پر فروغی داشت.

نتایج سایر دیدارهای بامداد امروز به شرح زیر است:

* فیلادلفیا سونی سیکسرز 83 - لس آنجلس کلیپرز 94

* واشنگتن ویزادز 74 - دنور ناگتس 75

* ساکرامنتو کینگز 112 - دالاس موریکس 97

* شارلوت بابکتس 115 - گلدن استیت وریرز 115