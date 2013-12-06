بهاره رهنما نویسنده و بازیگر تئاتر و سینما در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «مالیخولیای محبوب من» مدت 4 سال بلاتکلیف بود که 2 سال آن مربوط به زمانی است که در نشر چشمه بود و 2 سال دیگر هم به این ترتیب طی شد که من جواب مشخصی از ارشاد درباره وضعیت این کتاب نمی‌گرفتم.

وی افزود: در روزهای پایانی ریاست آقای اللهیاری در اداره کتاب ارشاد، شخصا چندین بار به اداره کتاب مراجعه کردم. متاسفانه در بعضی مواقع موازی‌کاری به نفع تمام می‌شود. به هر حال توانستم خواسته خودم را درباره بررسی مجدد این کتاب مطرح کنم و بررسی دوباره کتاب را به جریان بیاندازم. از بخت و اقبال من بود که در بررسی مجدد کتاب، یک خانم آن را خواند و به عبارت ساده خوش‌شناس بودم، چون با فضاهای زنانه و همچنین احساسات و عواطف زنانه آشنایی داشت، کار را بسیار اخلاقگرا و یک اثر آسیب‌شناسانه در حوزه عواطف زنانه یافت.

این نویسنده در ادامه گفت: «مالیخولیای محبوب من» یک مجموعه داستان است که از 8 داستان تشکیل شده است که آن‌ها را به دخترم تقدیم کرده‌ام. با توجه به شرایطی که به وجود آمده بود، در نهایت کتاب را به انتشارات نگاه سپردم. این کتاب طی روزهای هفته پیش چاپ شد. تنها داستان قدیمی این کتاب، داستان اول آن است و 7 داستان دیگر آن از سال 86 تا 87 نوشته شده‌اند. در مجموع کارهای مربوط به این مجموعه داستان، از زمانی که شروع به نگارش کردم تا اتمام و بازنویسی‌، 8 ماه طول کشید.

رهنما گفت: بعضی از دوستان حوزه ادبیات به سر کتاب می‌زنند که چون بهاره رهنما آن را نوشته و در حوزه تصویر شناخته شده است، کتابش فروخته است. اما من پیش از این دو کتاب «چهار چهارشنبه و یک کلاه‌گیس» و «ماه هفت شب» را نوشته‌ام و در این زمینه فعالیت داشته‌ام. به هر حال این کتاب یک هفته بعد از چاپ توسط انتشارات نگاه، به چاپ دوم رسید و همان‌طور که اشاره کردم، دلیل این امر را چیزی که دوستان بعضا می‌گویند، نمی‌دانم.