به گزارش خبرنگار مهر، زلاتکو کرانچار ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری قبل از دیدار سپاهان و استقلال تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط این بازی، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیهای قبلی تاثیری بر این بازی نمیگذارند. به نظرم بازیهای قبلی نمیتوانند تاثیری روی این مسابقه بگذارند زیرا این مسئله در فوتبال ملاک نیست.
وی همچنین افزود: فوتبال ورزشی است که در آن هر بازی شرایط خاص خود را دارد و ما تلاش میکنیم با درس گرفتن از بازیهای قبل، مقابل استقلال گامی بزرگ برداریم و بتوانیم به صدر جدول نزدیکتر شویم.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه بازیکنان سپاهان مقابل فولاد خوزستان عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند، تصریح کرد: ما در این بازی توانستیم هماهنگی خود را حفظ کرده و نشان دادیم که میتوانیم مقابل استقلال نیز عملکرد خوبی داشته باشیم.
وی با اشاره به حضور بازیکنان سپاهان در این مسابقه تصریح کرد: خوشبختانه تیم ما در این بازی بازیکنان خود را در اختیار داشته و بازیکنان محروم نیز به جمع ما اضافه شدهاند.
کرانچار در ادامه تاکید کرد: بازگشت بازیکنان محروم ما باعث شده که بین بازیکنان تیم ما حس رقابت به وجود آید و این مساله به میزان قابل توجهی به ما کمک خواهد کرد زیرا ما روی همه بازیکنان خود حساب ویژهای باز کردهایم.
وی با اشاره به شرایط سپاهان در آستانه این بازی خاطرنشان کرد: احترام زیادی برای استقلالیها قائل هستم اما به نظرم بازیکنان تیم ما شرایط بسیار خوبی داشته و میتوانند در این بازی به پیروزی برسند زیرا من به این بازیکنان ایمان دارم و مطمئن هستم که این بازیکنان به شرایط خوبی رسیدهاند.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پاسخ به سئوالی پیرامون اینکه آیا بازی بارانی در این مسابقه تاثیر میگذارد، اظهار کرد: همه بازیکنان ما حرفهای هستند و مشکلی با هوای بارانی ندارند، هرچند که ممکن است وزش باد اندکی سرعت مسابقه را کاهش دهد.
وی با اشاره به امتیازات از دست رفته سپاهان در بازیهای اخیر افزود: تیم ما بازیهای گذشته امتیازات زیادی را به دلیل اشتباهات خود از دست داده اما تلاش کردیم در وقفه نیمفصل نخست، مشکلات خود را برطرف کنیم و مقابل استقلال دیگر این اشتباهات را نداریم.
کرانچار با اشاره به اینکه برخی باشگاهها به خواسته سپاهان برای بازیکنان پاسخ ندادند و تاکید کرد: ما در فصل نقل و انتقالات به انتظارات مورد نظر خود نرسیدیم زیرا باشگاهها به نامههای ما پاسخ ندادند و نتوانستیم بازیکنان خود را جذب کنیم اما در فصل فصل نقل و انتقالات بینالمللی، مشکلات را برطرف میکنیم. تیم ما در حال حاضر 6 ماه باتجربهتر از نیمفصل نخست شده و بازیکنان جوان ما در ادامه به کمک تیم خواهند آمد.
وی با بیان اینکه هدف ما کسب سهمیه آسیایی است، گفت: هدف ما قهرمانی نیست و ما تلاش میکنیم که یکی از سه تیم اول باشیم تا بار دیگر در لیگ قهرمانان شرکت کنیم زیرا بسیاری از امتیازات بینالمللی ایران مدیون تلاشهای سپاهان و افتخارات این تیم است.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان همچنین گفت: ما در آینده بار دیگر از سوکای و نویدکیا استفاده کرده و میتوانیم با پیشرفتهای آنها، از این بازیکنان در ماه دی استفاده کرده و سپاهان را مانند سال گذشته با انگیزه و قوی کنیم.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و استقلال تهران از هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
