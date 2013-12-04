به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده در نشست خبری پیش از بازی مقابل سایپا که بعدازظهر امروز چهارشنبه گفت: در نیم فصل دوم تلاشمان این است که با هماهنگی بیشتر شرایط بهتری رقم بزنیم. اگر هم نتوانیم بازیکنی را اضافه کنیم تیم ما در نیم‌ فصل دوم به شرایط بهتری دست پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه زارعی بازیکن محروم ما برای بازی با سایپاست و میلاد نوری همچنان مصدوم است، خاطرنشان کرد: سایر بازیکنان آماده انجام یک بازی خوب هستند.

"در لیگ برتر بازی داخل خانه و خارج از خانه وجود ندارد و نمی‌توان نتایج بازی‌ها را از قبل مشخص کرد". سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن سورینت با بیان این جمله تاکید کرد: تمامی دیدارها دشوار است و در نیم‌فصل دوم فشردگی بازی‌ها بیشتر شده و امتیاز گرفتن سخت‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه باید مقابل سایپا البرز که منظم فوتبال بازی می‌کند به دنبال راهکار باشیم، تصریح کرد: این تیم بازی کلاسیکی از خود نشان می‌دهد و اگر فوتبال منظمی را انجام ندهیم، هر دو تیم دچار مشکل خواهند شد.

ابراهیم‌زاده در خصوص نتایج این تیم با بیان اینکه نمی‌خواهم به گذشته بازگردم، گفت: به هر حال ما تغییراتی داشته‌ایم و در نیم‌ فصل دوم شرایط بهتری خواهیم داشت. در چند بازی پایانی نیم‌فصل نخست و همینطور جام حذفی نتایج خوبی گرفتیم و مقابل ذوب‌آهن هم موفق شدیم.

وی با بیان اینکه در بازی چهارم نیم‌ فصل نخست دو پنالتی به ضرر تیم ما گرفته شد و در بازی ششم روی توپی که کرنر نبود اما کرنر گرفته شد گل خوردیم، اظهار داشت: در بازی ذوب‌آهن نیز ضربه پنالتی ما بیرون از محوطه جریمه گرفته شد. در بازی‌های هشتم به بعد شرایط تیمی ما بهتر شد و از نظر فوتبالی به مراتب بهتر از گذشته شدیم.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن سورینت یادآور شد: برای بازی با مس سه بازیکن محروم داشتیم و دو بازیکن ما هم در آخرین لحظات کنار گذاشته شدند بنابراین 50 درصد از تیم ما در این بازی حضور نداشت و مقابل تیمی بازی کردیم که به دنبال موفقیت بود چرا که آنها تاکنون در لیگ برتر پیروزی نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: در همین بازی پنالتی که برای ما گرفته شد و دروازه‌بان حریف آن را دفع کرد. ابتدا در بیرون از محوطه اعلام شد و داور هم بیرون از محوطه بود اما در نهایت کمک داور آن را پنالتی اعلام کرد. در نیمه دوم همان بازی هم با آنکه بازیکن حریف 5 متر در آفساید بود کمک داور اصلا توجهی نکرد. من اصلا کار بازیکن خود را تایید نمی‌کنم اما به هر حال این اشتباهات ادامه دارد. به بازیکنان تیم خود گفته‌ام که به هیچ عنوان به داور اعتراض نکنند اما اگر این اشتباهات نبود ما حداقل بازی را با یک گل می‌باختیم و تفاضل گل ما خراب نمی‌شد.

ابراهیم‌زاده در پایان با بیان اینکه در چند بازی آخر خود مقابل پرسپولیس یا تراکتورسازی که شکست هم خوردیم عملکرد خوبی داشتیم، گفت: من معتقدم راه‌آهن در نیم فصل دوم تلاش بیشتری انجام خواهد داد و بازیکنان ما به روزهایی که همدلی میانشان بیشتر شود نزدیک شده‌اند.