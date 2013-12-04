  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۲۷

وزارت اوقاف مصر:

قرضاوی از مسیر صحیح خارج شده است/ دفتر اتحادیه علمای مسلمان در قاهره تعطیل شود

وزارت اوقاف مصر با صدور بیانیه ای علیه اظهارات تند و توهین آمیز یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه موسوم به علمای مسلمان درباره شیخ الازهر واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، وزارت اوقاف مصر با صدور بیانیه ای تاکید کرد: "یوسف القرضاوی" رئیس اتحادیه علمای مسلمان با مواضع اخیر خود از مسیر صحیح خارج شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: دفتر اتحادیه علمای مسلمان در قاهره به شاخه سیاسی اخوان المسلمین تبدیل شده و باید بسته شود.

وزارت اوقاف مصر همچنین تاکید کرده است که مواضع القرضاوی به منافع ملی مصر آسیب وارد کرده است.

شیخ یوسف القرضاوی موسوم به شیخ فتنه گر اخیرا اعلام کرده بود که مقام شیخ الازهر با استفاده از سلاح غصب شده است!

