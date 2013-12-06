زلاتکو کرانچار در گفتگو با خبرنگار مهر اصفهان، در خصوص قرعه کشی امشب جام جهانی و احتمال رویارویی ایران با کرواسی و یا حتی بوسنی و هرزگوین ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به سیدبندی قرعه کشی جام جهانی 2014 برزیل، احتمال دارد ایران با بوسنی و کرواسی همگروه شود.

وی ادامه داد: به طور قطع دوست ندارم تیم ملی ایران با کرواسی همگروه شود زیرا با توجه به ساختار فعلی فوتبال ایران این تیم ممکن است در مرحله گروهی جام جهانی کار را برای تیم ملی کرواسی سخت کند و حتی احتمال دارد شانس صعود تیم ملی کشورم به مرحله بعدی را کاهش دهد.

سرمربی کروات تیم فوتبال سپاهان اصفهان اضافه کرد: البته نباید فراموش کرد همه تیم‌های حاضر در جام جهانی قدرتمند هستند و نمی‌توانیم حتی یک تیم را ضعیف بدانیم. تمام تیم‌ها از قاره آفریقا و آمریکای لاتین تا اقیانوسیه و آسیا می‌توانند برای تیم‌های مطرح دنیا در مرحله گروهی جام جهانی خطرناک باشند.

زلاتکو کرانچار در پایان گفت: ایران و فوتبال آسیا پیشرفت‌های بسیاری داشته‌اند و در صورتی که این اتفاق بیفتد و تیم ملی کشور شما با کرواسی و یا بوسنی همگروه شود، باید این دو کشور نگران رویارویی با ایران باشند.