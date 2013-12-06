  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

شکاف جدید میان گروه های مسلح در سوریه/ "جبهه اسلامی" از ارتش آزاد جدا شد

شکاف جدید میان گروه های مسلح در سوریه/ "جبهه اسلامی" از ارتش آزاد جدا شد

منابع امنیتی در سوریه از جدایی گروه تروریستی مسلح موسوم به "جبهه اسلامی" از ستاد مشترک ارتش به اصطلاح آزاد خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروه مسلح موسوم به "جبهه اسلامی" که هفت گروه تروریستی از جمله"صقور الشام" ، "احرار الشام" ، "لواء التوحید" و "جیش الاسلام" را رهبری می کند با صدور بیانیه ای جدایی خود را از ستاد مشترک ارتش آزاد در سوریه را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، این تصممیم گروه مسلح جبهه اسلامی به علت بالاگرفتن اختلافات آنها با ارتش آزاد عملی شده و این گروه مسلح افراطی در نظر دارد ستاد تشکیلاتی خود را بازسازی کرده و در آینده بدون نظارت ارتش آزاد عملیاتهای خود را علیه ارتش سوریه انجام دهد.

کد مطلب 2189650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها