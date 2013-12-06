شکاف جدید میان گروه های مسلح در سوریه/ "جبهه اسلامی" از ارتش آزاد جدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، گروه مسلح موسوم به "جبهه اسلامی" که هفت گروه تروریستی از جمله"صقور الشام" ، "احرار الشام" ، "لواء التوحید" و "جیش الاسلام" را رهبری می کند با صدور بیانیه ای جدایی خود را از ستاد مشترک ارتش آزاد در سوریه را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، این تصممیم گروه مسلح جبهه اسلامی به علت بالاگرفتن اختلافات آنها با ارتش آزاد عملی شده و این گروه مسلح افراطی در نظر دارد ستاد تشکیلاتی خود را بازسازی کرده و در آینده بدون نظارت ارتش آزاد عملیاتهای خود را علیه ارتش سوریه انجام دهد.