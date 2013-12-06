به گزارش خبرنگار مهر، میلاد غریبی بعد از شکست ذوبآهن برابر پرسپولیس در هفته هفدهم لیگ برتر فوتبال در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در این مسابقه خوب بازی کردیم و میتوانستیم حداقل بازی را به تساوی بکشانیم. حتی بهتر از پرسپولیس بودیم و باید این تیم را میبردیم ولی این تیم روی ضد حملات برنامه داشت.
وی افزود: متاسفانه یک مقدار نقص داشتیم. به هر حال این پیروزی مبارک پرسپولیسیها باشد. انشاءالله پرسپولیس قهرمان شود.
غریبی که نیم فصل اول در پرسپولیس بازی میکرد، درباره شادی گلش با قاسم حدادیفر هم گفت: اگر خودم هم گل میزدم خوشحالی میکردم. من الان بازیکن ذوبآهن هستم و باید در خدمت این تیم باشم. نمیدانم این چه چیزی است که بیهوده مد شد که بازیکنان وقتی از یک تیمی میروند وقتی مقابل آن تیم سابق خود گلزنی میکنند، خوشحالی نمیکنند.
هافبک ذوبآهن همچنین با ابراز گلایه از سعید شیرینی سرپرست پرسپولیس تاکید کرد: از آقایان خواهش میکنم حداقل جواب تلفن ما را بدهند. شیرینی باید جواب تلفنم را بدهد. 21 سالم است و من را در نیم فصل به ذوبآهن فرستادهاند ولی وقتی زنگ میزنم بعد از چهار روز جوابم را میدهند.
نظر شما