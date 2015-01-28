۴۰ میلیارد تومان اعتبار به راه شهرستان گرمه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی پیش از ظهر چهارشنبه در سفر به شهرستان گرمه در در دیدار با اعضای شوراهای اسلامی شهر، روستا، دهیاران و شهرداران این شهرستان با اشاره به مشکلات سخت دولت و وضعیت اقتصادی کشور، اظهار داشت: در چنین شرایطی می بایست برنامه های عمرانی و خدماتی با اولویت بندی و مدیریت درست اجرایی شود تا تبعات مشکلات به حداقل برسد.

وی اضافه کرد: در این راستا به منظور تسریع در روند حل مشکلات باید اتمام پروژه های نیمه تمام در اولویت کار قرار بگیرد چرا که با تخصیص بودجه اندک، اتمام همه این پروژه ها بیش از ۱۰ سال زمان می برد.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در خراسان شمالی با اشاره به اینکه هدف از سفرهای شهرستانی رسیدگی به مشکلات اداری مردم است، افزود: علت انجام نشدن برخی پروژه ها و تأخیر در اتمام طرح ها بی توجهی و سهل انگاری مسئولین نیست چرا که با وجود هزاران پروژه نیمه تمام به جا مانده از دولت گذشته در کنار مشکلات متعدد بودجه ای و اساسی، دست دولت را بسته است.

پرویزی با اشاره به این که طی سال جاری در مجموع ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتباربه استان های کشور اختصاص یافته است، اضافه کرد: از این میزان ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار به خراسان شمالی اختصاص یافت که در این زمینه تلاش مدیران دستگاه های اجرایی جذب آن برای شهرستان های خود است.

به گفته وی امسال دولت تدبیر و امید اولویت تخصیص اعتبارات خود را به شهرستان ها، بخش ها و روستاها داده و مابقی اعتبارات نیز به پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است.

پرویزی با بیان این که از اعتبارات تخصیص یافته به استان، به شهرستان گرمه توجه ویژه ای شده است، اظهار داشت: در بخشی از این اقدامات در حوزه راهسازی حدود ۴۰ میلیارد تومان به بخش های مختلف راه از جمله بهسازی محور چمن بید- گرمه و... و اختصاص یافته است.

استاندار خراسان شمالی در خصوص رفع مشکلات دامداران وکشاورزان این استان نیز توضیحاتی داد و گفت: بازپرداخت تسهیلات کشاورزان و دامداران که براثر خشکسالی سال گذشته دچار خسارت شدند به مدت یک تا سه سال تمدید شده است.

وی همچنین در خصوص مشکلات سرمایه گذاران در استان، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی برای تسریع در امور سرمایه گذاری موظفند پاسخ استعلامات را تا ۱۵ روز اعلام کنند و سرمایه گذاران نیز توجه داشته باشند که در جای مناسب و بدون خطر سرمایه گذاری کنند.

پرویزی اضافه کرد: امسال بودجه شهرداری های سه شهرستان درق، گرمه و ایور ۶۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۵۰ میلیارد ریال آن از منابع مختلف تخصیص داده شده و مابقی نیز تا پایان سال اختصاص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: شوراهای اسلامی و شهرداران شهرستان گرمه می بایست با واقع بینی و نگاه کارشناسی شده در راستای رفع گرفتاری ها و مشکلات شهرداری ها گام های موثری بردارند.

استاندار خراسان شمالی افزود: امیدواریم با رفع مشکلات و تلاش مسئولین درآمد پایدار برای شهرداری های این شهرستان ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبر پرویزی، استاندار خراسان شمالی در دومین سفر ویژه شهرستانی خود صبح چهارشنبه به همراه مدیران دستگاه های اجرایی استان وارد شهرستان گرمه شده و از سوی فرماندار و مدیران این شهرستان استقبال شدند.

استاندار و هیات همراه در بدو ورود به شهرستان گرمه با حضور در مزار شهدای شهرستان گرمه به مقام شامخ شهدای این شهر ادای احترام کرده و پس از آن در جلسه ای با حضور روسای شوراهای روستا، دهیاران، شورای شهر، شورای بخش و شورای شهرستان حضور یافتند.