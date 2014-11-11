احداث مركز تحقيقات هواشناسی خراسان شمالی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبرپرویزی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار داوود پرهیزکار رئیس سازمان هواشناسی کشور گفت: با توجه به اختصاص زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع در سایت اداری ارکان بجنورد به این سازمان، انتظار می رود مرکز تحقیقات هواشناسی در این استان به زودی احداث شود.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی دقیق از وضعیت آب و هوایی افزود: افزایش تجهیزات مورد نیاز هواشناسی در این استان می تواند به تحقق این امر کمک کند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی تصریح کرد: انتقال اطلاعات هواشناسی برای مروجین کشاورزی، کارشناسان و کشاورزان امری ضروری و دارای اهمیت بوده و می تواند در برنامه ریزی های آنان موثر باشد.

معاون وزير راه و شهرسازي و رييس سازمان هواشناسي كشور نيز در این ديدار با تاکید بر اهمیت موضوع هواشناسی، اطلاع رسانی سریع و دقیق به مردم را امری ضروری خواند و گفت: امیدوارم بتوانیم برای رسیدن هواشناسی به جایگاه واقعی اش تلاش کنیم.

پرهيزكار با اشاره به ضرورت احداث مركز تحقيقات هواشناسي در خراسان شمالی افزود: هم اکنون تمامي مراکز استانهاي كشور به جز خراسان شمالی دارای مرکز تحقیقات است که امیدواریم این مرکز هرچه سریعتر در این استان احداث شود.