رقابت میلان و آژاکس بر سر حذف نشدن/ آرسنال، دورتموند و ناپولی در اتاق انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا از گروه H با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و میلان و آژاکس به ترتیب 8 و 7 امتیازی هستند. میلان می تواند با پیروزی و یا حتی یک تساوی صعودش به دور یک هشتم را قطعی کند. آژاکس اگر در این دیدار برنده هم شود به عنوان تیم اول صعود نمی‌کند چون بارسلونا از حیث دیدرارهای رو در رو مقابل این تیم وضعیت بهتری دارد.



در گروه F وضعیت پیچیده‌ای حاکم است. آرسنال با 12 امتیاز در صدر جدول است و دورتموند و ناپولی هر دو با 9 امتیاز در تعقیب نماینده انگلیس هستند. با این حال حتی این احتمال وجود دارد که آرسنال به دور بعد صعود نکند. چنانچه دورتموند در بازی خانگی مقابل مارسی پیروز شود و ناپولی هم با سه گل مقابل آرسنال به برتری برسد، یکی از اتفاقات نادر تاریخ رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رقم می خورد و یک تیم با 12 امتیاز از مرحله گروهی حذف می‌شود.

گروه E:

* چلسی انگلستان - استوابخارست رومانی

* شالکه آلمان - بازل سوییس

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- چلسی 5 3 - 2 9 2- بازل 5 2 2 1 8 3- شالکه 5 2 1 2 7 4- استوابخارست 5 - 3 2 3



گروه F:

* مارسی فرانسه - دورتموند آلمان

* ناپولی ایتالیا - آرسنال انگلستان

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- آرسنال 5 4 - 1 12 2- دورتموند 5 3 - 2 9 3- ناپولی 5 3 - 2 9 4- مارسی 5 - - 5 -



گروه G:

* آتلتیکومادرید اسپانیا - پورتوی پرتغال

* آستریا وین اتریش - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز 1- آتلتیکو مادرید 5 4 1 - 13 2- زنیت سنت پترزبورگ 5 1 3 1 6 3- پورتو 5 1 2 2 5 4- آستریا وین 5 - 2 3 2



گروه H:

* میلان ایتالیا - آژاکس آمستردام هلند

* بارسلونای اسپانیا - سلتیک اسکاتلند