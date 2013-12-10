  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا/

رقابت میلان و آژاکس بر سر حذف نشدن/ آرسنال، دورتموند و ناپولی در اتاق انتظار

رقابت میلان و آژاکس بر سر حذف نشدن/ آرسنال، دورتموند و ناپولی در اتاق انتظار

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در فصل 13-2012 چهارشنبه شب با برگزاری هشت دیدار به پایان می‌رسد. میلان در یکی از حساس‌ترین دیدارها در سن سیرو میزبان آژاکس آمستردام هلند است و یک پیروزی یا تساوی می‌تواند متضمن صعود این تیم به دور بعدی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بارسلونا از گروه H با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و میلان و آژاکس به ترتیب 8 و 7 امتیازی هستند. میلان می تواند با پیروزی و یا حتی یک تساوی صعودش به دور یک هشتم را قطعی کند. آژاکس اگر در این دیدار برنده هم شود به عنوان تیم اول صعود نمی‌کند چون بارسلونا از حیث دیدرارهای رو در رو مقابل این تیم وضعیت بهتری دارد.


در گروه F وضعیت پیچیده‌ای حاکم است. آرسنال با 12 امتیاز در صدر جدول است و دورتموند و ناپولی هر دو با 9 امتیاز در تعقیب نماینده انگلیس هستند. با این حال حتی این احتمال وجود دارد که آرسنال به دور بعد صعود نکند. چنانچه دورتموند در بازی خانگی مقابل مارسی پیروز شود و ناپولی هم با سه گل مقابل آرسنال به برتری برسد، یکی از اتفاقات نادر تاریخ رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا رقم می خورد و یک تیم با 12 امتیاز از مرحله گروهی حذف می‌شود.

گروه E:
* چلسی انگلستان - استوابخارست رومانی
* شالکه آلمان - بازل سوییس

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- چلسی 5 3 - 2 9
2- بازل 5 2 2 1 8
3- شالکه 5 2 1 2 7
4- استوابخارست 5 - 3 2 3


گروه F:
* مارسی فرانسه - دورتموند آلمان
* ناپولی ایتالیا - آرسنال انگلستان

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- آرسنال 5 4 - 1 12
2- دورتموند 5 3 - 2 9
3- ناپولی 5 3 - 2 9
4- مارسی 5 - - 5 -


گروه G:
* آتلتیکومادرید اسپانیا - پورتوی پرتغال
* آستریا وین اتریش - زنیت سنت پترزبورگ روسیه

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- آتلتیکو مادرید 5 4 1 - 13
2- زنیت سنت پترزبورگ 5 1 3 1 6
3- پورتو 5 1 2 2 5
4- آستریا وین 5 - 2 3 2


گروه H:
* میلان ایتالیا - آژاکس آمستردام هلند
* بارسلونای اسپانیا - سلتیک اسکاتلند

تیم بازی برد تساوی باخت امتیاز
1- بارسلونا 5 3 1 1 10
2- میلان 5 2 2 1 8
3- آژاکس 5 2 1 2 7
4- سلتیک 5 1 - 4 3

 

کد مطلب 2192446

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار