واشنگتن درباره قطع کمکها به اسلام آباد هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز 24، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا که به پاکستان سفر کرده است، هشدار داد در صورت ادامه تظاهرات ضد آمریکایی در اعتراض به حملات پهپادها و تاکید رهبران قبیله نشین برای مسدود کردن مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان، واشنگتن کمکهای خود را به اسلام آباد قطع می کند.

مقامات پاکستانی در پاسخ به هشدارهای هیگل به وزیر دفاع آمریکا تضمین دادند که اقدام فوری را برای حل این مشکل انجام می دهند.

این بیانیه یک هفته پس از آن صادر شد که در پی تظاهرات گسترده پاکستانی ها به خاطر حملات پهپادها به مناطق قبیله نشین و تهدید برای ایجاد مانع بر سر کامیون های تدارکاتی ناتو، ارتش آمریکا ارسال محموله های تدارکاتی از طریق گذرگاه مرزی تورخم پاکستان به افغانستان را به دلایل امنیتی و اعتراضات عمومی در پاکستان متوقف کرده است، اما مسیر دیگر عبور کاروان‌ های ناتو و گذرگاه چمن ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور همچنان باز است.